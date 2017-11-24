Телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» собрал более 12,5 млн долларов

В ходе очередного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» было собрано и обещано 12 505 456 долларов.

Телемарафон, стартовавший накануне в 22:00 по ереванскому времени и проводившийся под лозунгом «Плодородный Арцах» (Карабах – ред.), продлился 12 часов и транслировался в прямом эфире армянских телеканалов, в том числе, Общественного телевидения Армении, а также в режиме онлайн на официальном сайте Фонда.

Согласно сообщению Фонда, крупными благотворителями нынешнего телемарафона стали: анонимный благотворитель (США) – 2,5 млн долларов, Самвел Карапетян – 2 млн 250 тыс. долларов, Зангезурский Медно-молибденовый комбинат – 350 тыс. долларов, Самвел Алексанян – 200 тыс. долларов, семья Варданян – 125 тыс. долларов, Варужан Григорян – 100 тыс. долларов, Барсег Бегларян – 100 тыс. долларов, анонимный благотворитель (США) – 100 тыс. долларов, семья Багдасарян (США) – 100 тыс. долларов, Генрих Тер-Гукасян (Иран) – 100 тыс. долларов, «Валекс груп» – 100 тыс. долларов, Ваге Карапетян – 60 тыс. долларов, Жан-Мари Атамиан – 50 тыс. долларов, Альберт Баяджян – 50 тыс. долларов.

Фонд отмечает, что данные могут меняться.

В этом году за счет собранных в результате телемарафона средств планируется реализация двух крупных программ, направленных на развитие сельского хозяйства Нагорного Карабаха: строительство новой системы орошения и установка новых солнечных электростанций (solar power stations)։

В прошлом году на телемарафоне Всеармянского фонда «Айастан» «Мой Арцах» было собрано более 15,4 млн долларов. Эти средства пошли на восстановление пострадавших населенных пунктов, обеспечение безопасности мирного населения, помощь многодетным семьям.

Телемарафон ежегодно проводится в американском городе Лос-Анджелес. За 25 лет деятельности, благодаря примерно 700 тысячам дарителей Всеармянского фонда «Айастан» было осуществлено 50 тысяч программ на общую сумму 350 млн долларов. Построено и реконструировано более 605 км дорог, 580 км водопроводов, 149 км газопроводов, 70 км электросетей, 359 школ и детсадов, 24 общинных центра, 500 домов и квартир, 75 медицинских учреждений, 58 культурных и спортивных центров, 100 теплиц, осуществлено 169 образовательных, культурных и научных программ.