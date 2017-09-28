Министр обороны Турции в Баку отметил важность «освобождения Карабаха»
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли в Баку заявил, что «освобождение от оккупации Карабаха, который является территорией Азербайджана, является важным» и что «азербайджанские земли рано или поздно будут освобождены от армянской оккупации».
«Сила Азербайджана – сила Турции, сила Турции - сила Азербайджана. Турция и Азербайджан в самые тяжелые моменты столкнулись с проблемой закупки оружия у иностранных государств. Поэтому мы должны объединить усилия и в сфере оборонной промышленности», - согласно азербайджанскому информационному агентству АПА, сказал Джаникли.
По его словам, Азербайджан и Турция должны развивать системы национального вооружения. «Это важно с точки зрения защиты наших земель», - сказал глава турецкого оборонного ведомства.
«Желание азербайджанского народа – приказ для нас, мы предпринимаем необходимые шаги», - также заявил он.
Министр обороны Турции прибыл в Баку для участия в церемонии закрытия турецко-азербайджанских военных учений TurAz Qartalı-2017.
Сегодня Джаникли принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Делегация во главе с министром обороны Турции также посетила могилу бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.
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