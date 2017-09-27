Варшава предложила Еревану новые военные технологии – замглавы МИД Польши

Польша предложила Армении новые военные технологии, ноу-хау, на основе которых польская сторона готова создать здесь производство. Об этом сегодня на пресс-конференции в Ереване заявил заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности и восточной политики Бартош Чихоцкий.

До прихода на дипломатическую службу, Чихоцкий занимал высокие должности в польских службах безопасности: был руководителем отдела международного сотрудничества Бюро национальной безопасности при президенте Польши, а затем советником руководителя Агентства внешней разведки Польши.

«[В оборонной сфере] уже несколько лет работает польско-армянское предприятие, и оно предлагает самые передовые технологии, которые готово производить здесь у вас, создавая для граждан Армении рабочие места, и на основе передачи вам ноу-хау и технологий, чего никто из наших конкурентов не предлагает», - сказал Чихоцкий.

По его словам, в Ереване он проведет встречи с администрацией президента, а также представителями министерств обороны и иностранных дел с целью активизации политических и экономических связей между двумя странами.

Армения и Польша уже несколько лет сотрудничают в военно- промышленной сфере. В октябре 2014 года было открыто первое армяно-польское совместное военно-промышленное предприятие «Любава-Армения». Эта компания, основанная на базе Чаренцаванского станкостроительного завода, занимается модернизацией производственных объектов, производством современных технологий многофункциональной маскировки, а также выпускает шлемы, бронежилеты, маскировочные сети и прочее.

Еще раньше, в декабре 2013 года, появилось сообщение о том, что польская компания «Бумар Уабенды» должна модернизировать 84 танка Т-72 Вооруженных сил Армении, доведя их до уровня польских танков типа PT-72U. Даже указывалась стоимость сделки - 100 млн долларов. Эта информация, однако, впоследствии официально не подтвердилась.

По данным Национальной статистической службы Армении, товарооборот между двумя странами за первые семь месяцев текущего года составил всего 27,5 млн долларов, что на 0,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем армяно-польской торговли за период с января по июль текущего года составил 0,8% от всей внешней торговли Армении.

«Я считаю, что военное сотрудничество [между Арменией и Польшей] станет одной из тем наших переговоров в Ереване сегодня и завтра. Мы готовы представить нашу продукцию, технологии. Будучи членом НАТО, Польша обязалась тратить 2% своего ВВП на оборону, и в Польше оборонная сфера переживает подъем.

Мы считаем, что развитие военной промышленности не должно основываться только на импорте западных или других технологий и продукции, и мы хотим ее развивать у себя. Мы готовы предложить Армении технологии, рабочие места здесь в Армении и поделиться с Арменией моделью военной промышленности, которая станет важной составляющей вашего экономического развития и безопасности. Я с нетерпением жду этих переговоров», - сегодня также заявил польский чиновник.

На вопрос Радио Азатутюн о том, какие новые предложения он привез в плане сотрудничества в военно-промышленной сфере, Бартош Чихоцкий ответил: «Я думаю, что правительство Армении хорошо знакомо с нашими предложениями, и мы ждем ответа на поднятые нами вопросы».