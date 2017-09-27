Курды Армении не станут поднимать вопрос о признании независимости Курдистана - Князь Гасанов

Проживающие в Армении курды заявляют, что не станут поднимать вопрос о признании независимости Курдистана со стороны Армении.

Руководитель курдской общины Армении, депутат парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Князь Гасанов в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что курды Армении оказывают курдам Ирака лишь моральную поддержку, а Армения по этому вопросу должна принять решение, исходя из своих интересов. В конце концов, страны региона: Турция, Сирия, а также соседний Иран, с которым у Армении дружественные отношения, выступают категорически против независимости Иракского Курдистана, напомнил Гасанов.

«Каждое государство само принимает решение, у каждого государства есть свои интересы. У Армении также есть свои интересы. Сегодня у Армении хорошие отношения с Ираном, а Иран против независимости Северного Курдистана. Есть много вопросов, и мы сегодня однозначно не можем сказать, признает Армения [существование независимого Курдистана] или нет. Я не могу это сказать, также не стану поднимать вопрос признания Курдистана, это должны решить власти Армении, это не мне решать. Мы не станем выступать с какой-либо инициативой», - сказал Князь Гасанов.

Согласно предварительным результатам референдума, проведенного в Иракском Курдистане 25 сентября, в пользу независимости высказались почти 92% проголосовавших.

Отметим, что проведение референдума о независимости Иракского Курдистана сегодня приветствовал Нагорный Карабах.

«Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

В отличие от Нагорного Карабаха МИД Армении пока не выразил официальной позиции по поводу проведенного в Иракском Курдистане референдума о независимости. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян всего лишь сообщил Радио Азатутюн, что они «следят за развитием событий».

По словам главы курдской общины Армении, если будет создано независимое курдское государство, то живущие во всех уголках мира курды будут лишь рады этому, независимо от того обстоятельства, поедут они туда жить или нет. Сам Князь Гасанов в любом случае не собирается покидать Армению. «Я бы не сказал, что курды отсюда уедут [в Курдистан], потому что все считают Армению своей родиной: они здесь родились, здесь выросли, у них армянская психология и прочее. Лично я не уеду туда жить», - подчеркнул курдский депутат парламента Армении.

Кстати, катарский телеканал «Аль-Джазира» 25 сентября опубликовал видеорепортаж, в котором, в частности, отмечалось, что создание независимого Курдистана в Ираке означает, что в ближайшем будущем курды в рамках стремления к независимости предъявят территориальные претензии Турции (где их численность составляет около 14 миллионов человек), Ирану (где проживают около 6 миллионов курдов), Сирии (2 миллиона курдов), а также Армении, где, согласно видеорепортажу, проживают 2 миллиона курдов.

Между тем, по данным главы курдской общины Армении Князя Гасанова, в Армении проживают всего 2500 курдов. Позже телеканал «Аль-Джазира» внес исправление в свой видеорепортаж, отметив, что в Армении проживают 38 тысяч курдов. По части возможных территориальных претензий курдов, однако, никаких поправок внесено не было.