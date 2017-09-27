Генсек ООН приветствует нью-йоркскую встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик выступил с заявлением по вопросу Нагорного Карабаха.

«Генсек приветствует состоявшуюся в Нью-Йорке встречу сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Он поддерживает усилия сопредседателей в направлении деэскалации и возобновления переговорного процесса», - заявил Дюжаррик, согласно странице Армянского офиса ООН на Facebook.

По словам пресс-секретаря, генсек ООН надеется, что «запланированная на уровне президентов встреча будет способствовать повышению уровня доверия между сторонами и стимулированию необходимой политической воли по поиску компромиссных решений по ключевым вопросам».

Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Армении и Азербайджана прошла 23 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.