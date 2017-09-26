Около ста студентов Ширакского госуниверситета проводят забастовку

Более 100 студентов исторического факультета Ширакского государственного университета сегодня объявили забастовку в защиту временно исполняющего обязанности заведующего кафедрой истории Ованнеса Хорикяна, который утверждает, что ректор университета начал в отношении него репрессивные действия.

Хорикян и еще один преподаватель университета, Гагик Амбарян, являются авторами открытого письма, адресованного на днях президенту и премьер-министру. Они обвиняют ректора Саака Минасяна в ряде злоупотреблений и распылении денег.

Студенты также начали сбор подписей и требуют признать недействительным решение ученого совета вуза, в котором выражается недоверие Хорикяну.

К забастовке позднее присоединились и студенты других факультетов университета, последние требовали не сокращать скидки на плату за обучение.

«До этого студенты, у которых были высокие оценки, пользовались рядом скидок, а сейчас они уже не пользуются ими», - сказал Радио Азатутюн один из студентов.

Год назад занявший должность ректора университета Саак Минасян утверждает, что вопросом скидок на плату за обучение пытаются спекулировать, заверив, что изменений в порядок внесено не было. «Еще никакого решения по поводу скидок не опубликовано. Естественно, это [результат] разговоров либо дезинформации, либо неправильной интерпретации», - сказал он.

Ованнес Хорикян говорит, что они понимают, на какой шаг идут, но молчать больше не могут: «Мы попросили президента и премьер-министра организовать здесь финансовые и другие проверки. Пусть проверки покажут, какая на самом деле здесь ситуация».

«Чаша терпения переполнилась», - вторит своему коллеге Гагик Амбарян, обосновывая документами обвинения, содержащиеся в их открытом письме. Преподаватели обвиняют ректора Саака Минасяна в распылении 500 млн драмов, оставшихся от бывшего ректора.

Гагик Амбарян показывает список сотрудников и указывает на высокие заработные платы административных работников: «Руководитель администрации получает 350 тысяч... Преподаватели, если они имеют более или менее нормальное число уроков, получают примерно 70-80 тысяч драмов, не больше».

Саак Минасян на это возражает: «Соотношение заработных плат административных частей, согласно средней индексации действующих категорий, все еще не равно соотношению заработной платы преподавательского состава».

Ни одно из обвинений, содержащихся в открытом письме, Саак Минасян не признает, квалифицируя их как клевету.