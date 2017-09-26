Посол ЕС: Мы не приемлем, чтобы какая-либо страна региона становилась зоной исключительного влияния другой страны

Глава делегации Евросоюза в Армении посол Петр Свитальский призывает власти Армении не ждать и уже с сегодняшнего дня готовиться к процессу либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Сегодня в ходе дискуссии, посвященной будущему программы ЕС «Восточное партнерство», Свитальский затронул перспективы сотрудничества между Евросоюзом и Арменией, подчеркнув, что процесс либерализации визового режима является большим достижением.

«С сегодняшнего дня начните внутреннюю подготовку, потому что опыт Грузии, Украины и Молдовы показывает, что каждая страна должна предпринять множество законодательных и административных изменений, чтобы соответствовать необходимым требованиям. Так что, не теряйте времени и выполняйте свое домашнее задание, и я надеюсь, что этот момент наступит. А сейчас давайте поддержим грузин и пожелаем им успехов в деле внедрения либерализации визового режима, поскольку это окажет положительное влияние на Армению», - сказал посол ЕС.

Он коротко коснулся также нового соглашения, которое будет подписано между Евросоюзом и Арменией в ноябре этого года, подчеркнув, что в Брюсселе настроены позитивно. «Я верю, что после саммита в Брюсселе для Армении будут получены хорошие новости», - сказал глава делегации ЕС в Армении.

24 ноября в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства ЕС, в ходе которого планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Евросоюзом и Арменией. Оно заменяет прежнее Соглашение об ассоциации, подписание которого, напомним, было сорвано по причине решения Армении вступить в созданный Россией Таможенный союз.

Посол Свитальский сегодня подчеркнул, что интерес Евросоюза к Программе соседства постепенно растет, и это также будет заметно в ходе саммита. По словам главы делегации ЕС, Брюссель с большим вниманием следит за странами Восточного партнерства, включая Армению. Свитальский также коснулся, по его определению, «геополитических игр», подчеркнув, что ЕС не хочет становиться участником подобных игр.

Но ЕС также не приемлет, чтобы какая-либо страна региона становилась зоной исключительного влияния другой страны. «Мы не хотим, чтобы нас рассматривали как сторону, вовлеченную в ничего не дающую игру. Евросоюз не хочет играть в эту игру. Мы также четко отвергаем идею разделения Европы или любой другой части мира на зоны исключительного влияния», - сказал Свитальский.

В сегодняшнем обсуждении также участвовала прибывшая из Украины руководитель общественной организации «Европа без границ» Ирина Сушко. Представляя ее, организаторы заявили, что Сушко внесла большой вклад в дело европейской интеграции Украины и за это даже была награждена президентом Украины Петром Порошенко. Сушко в своем выступлении подчеркнула, что на примере Украины может сказать, что евроассоциация выгодна для общества.

«Безвизовый режим - это вполне реальный процесс и достижимая цель. И в этом вопросе я очень хочу поддержать вас, дорогие коллеги. Я абсолютно уверена, что Армения находится на правильном пути. Вы сделали довольно серьезный и практический шаг в вопросе либерализации визового режима, речь идет о соглашении о либерализации визового режима», - в своем выступлении сказала украинская гостья.

А организатор дискуссии, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян отметил, что есть мнение, что общество Армении является пророссийским, между тем, «это не совсем так». Григорян сообщил, что летом они провели опросы и выяснили, что 78 процентов граждан Армении отрицательно расценили отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году.