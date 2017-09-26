В одной из школ Аштарака учителя объявили бессрочную забастовку

С сегодняшнего дня в школе имени Вардгеса Петросяна в Аштараке проходит бессрочная забастовка. Учителя и родители учеников требуют провести капитальный ремонт здания школы, построенного в 60-х годах прошлого века.

Решением Родительского совета и по инициативе преподавательского состава ученики не будут посещать занятия до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Родители 600 учеников сегодня во дворе школы потребовали наконец отремонтировать здание школы, которое было построено в 60-е годы прошлого века и находится в крайне неутешительном состоянии. А до этого родители настаивают на том, что школу нужно разгрузить и перевести начальные классы в более удобное и безопасное место.

Родители говорят, что на протяжении многих лет соответствующие органы их обманывали, поэтому-то они и прибегли к этому крайнему шагу.

«Туалета нет, буфета нет... Это нельзя считать школой 21-го века. О чем думают наша областная администрация, министр образования. Они отправили бы своих детей в такую школу?» - в беседе с Радио Азатутюн сказал один из родителей.

«Я 21 год работаю в этой школе, и 21 год нам обещают... и никаких шагов не предпринимается», - добавил один из учителей.

По словам возмущенных родителей, их чаша терпения переполнилась. В школе, рассчитанной на 200 учеников, сегодня учатся 600 детей, право каждого из них на получение образования нарушается каждый год.

Напомним, Радио Азатутюн обратилось к проблемам этой школы еще в мае, когда учителя объявили предупредительную забастовку. На этот раз идея принадлежала родителям, которым еще с 2007 года обещают новое здание школы, но за 10 лет слова не воплотились в дела.

«На практике у нас есть много документов, мы получили ответы, в которых отмечается, что школа должна быть отремонтирована. Но за эти годы нет никакого прогресса», - сказали родители.

«Ни один член правительства не позволит, чтобы его ребенок посещал подобную школу. Вот когда их дети придут сюда учиться, тогда и наши придут», - сказала возмущенная женщина.