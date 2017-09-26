Один из участков автомагистрали «Север-Юг» будет платным

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян сегодня заявил журналистам, что южная часть автомагистрали «Север-Юг» будет платной.

Министр пояснил, что правительство решило привлечь частные компании к строительству южной части автострады, в частности отрезка Арташат-Мегри, поскольку для строительства этого участка, по предварительным оценкам, потребуется 1,5 миллиарда долларов. Как с уверенностью заявил министр, для государства лучше привлечь эти средства из частного сектора, чем брать кредит. «Решение принято, и мы работаем в этом направлении», - заявил Мартиросян.

Параллельно с автомагистралью «Север-Юг» будет действовать и бесплатная государственная дорога. «Будет также альтернативная дорога, потому что в отсутствие альтернативной дороги не может быть только платная дорога. Ведутся обсуждения с этими компаниями. Вскоре мы собираемся принять закон о сотрудничестве государства и частного сектора. Я не говорю конкретно об этой дороге, но основной большой программой будет именно она», - отметил министр.

По словам Ваана Мартиросяна, по текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали «Север-Юг», которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более 2 миллиардов долларов.

Эта цифра примечательна также в том смысле, что всего пять лет назад, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше. В то время речь шла о сумме примерно в 962 миллиона долларов, из которых 500 миллионов должен был предоставить Азиатский банк развития в качестве кредита.

С Азиатским банком развития Армения подписала кредитное соглашение еще в сентябре 2009 года, и оно предусматривало, что все строительство автомагистрали будет завершено к 2016 году.

Однако строительные работы начались только через три года после подписания соглашения с банком. За кредит, который долгое время не был использован, Армения из госбюджета заплатила Азиатскому банку развития «плату за обязательство». Тот факт, что такой платеж был осуществлен, подтвердил бывший представитель Азиатского банка развития Дэвид Дул на пресс-конференции в Ереване в апреле 2012 года. По оценкам экспертов, плата составила около 300 тысяч долларов США.

В недавнем интервью Радио Азатутюн нынешний представитель Азиатского банка развития в Армении Шейн Розенталь отметил, что из общей суммы займа в размере 500 миллионов долларов банк уже предоставил правительству Армении сумму в 330 миллионов долларов в три транша – 60 миллионов, 170 миллионов и 100 миллионов.

В настоящее время завершено строительство только 31 километра автомагистрали «Север-Юг».По словам Розенталя, к концу 2019 года планируется завершить строительство примерно 60-километрового участка Аштарак-Ланджик.