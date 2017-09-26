Обзор прессы за 26 сентября

Армянские СМИ пишут о растущем госдолге, возврату к «комплементаризму» в армянской внешней политике.

Газета «Жоговурд» пишет: «Об огромном размере государственного долга Армении говорилось всегда. Несмотря на предупреждения специалистов, власти Армении всегда заверяли, что поводов для беспокойства нет, что долг находится в рамках контролируемого. Но на вчерашней пресс-конференции министра финансов Армении Вардана Арамяна выяснилось обратное, несмотря на то, что он пытался представить это так, как будто все нормально. Арамян подтвердил, что до конца года госдолг Армении еще больше увеличится. И если в 2016 году он составлял 56,6% от ВВП, то в конце текущего года он достигнет уровня в 58,8%. Это говорит о том, что твердой поступью мы идем к обозначенному законодательством порогу в 60%».

В газете «Грапарак» читаем: «Армения вновь начала вести комплементарную политику. В эти дни в Грузии находится армянская делегация во главе со спикером парламента Ара Баблояном. Другая делегация, во главе с вице-спикером парламента Эдуардом Шармазановым, находится в Санкт-Петербурге. А министр образования России в Ереване. Даже в Азербайджане была армянская делегация – в составе Армена Ашотяна и Мане Тандилян. Но как бы ни было это странным, в результате данных визитов почти ни один вопрос не решается».