Причина взрыва на заводе «Сипан» в Абовяне пока не оглашается

В результате взрыва, произошедшего сегодня на действующем в городе Абовян заводе консервов и безалкогольных напитков, два человека пострадали и были госпитализированы, оба нуждаются в операции.

Съемочной группе Радио Азатутюн не позволили пройти на территорию завода. Представитель дирекции завода Овик Дердзакян, по телефону сообщил Радио Азатутюн буквально следующее: «Оставьте нас в покое, нам не до этого, и никакую съемку на месте мы осуществить не можем».

Пострадавшего от взрыва 61-летнего Ваника Багдасаряна мы встретили в медицинском центре «Абовян». В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что не работает на заводе, его дом находится по соседству с заводом. Он возвращался домой, когда стена завода от взрыва обрушилась и упала на него.

«Я шел мимо внешних ворот завода домой, вдруг вижу, все это уже… внешняя стена обрушилась, а также средняя», - сказал он, добавив, что в больницу его доставили на машине «скорой помощи». Багдасарян сообщил, что представители завода его навестили.

Ни случайному прохожему Ванику Багдасаряну, ни журналистам представители завода так и не объяснили, что это был за взрыв. Нет и официальной версии произошедшего. МЧС лишь сообщает, что произошел взрыв котельной завода, обрушилась внешняя стена.

На данный момент в этом единственном официальном сообщении указано о двух пострадавших.

Второй пострадавший – слесарь завода Артавазд Гарибян, который с переломом позвоночника из медицинского центра Абовяна перевезен в столичный медицинский центр «Эребуни».

В момент нашего посещения его оперировали. Дежурный врач отделения реанимации больницы Шаварш Айвазян сообщил Радио Азатутюн, что состояние 33-летнего молодого человека врачи оценивают как серьезное. «Имеется травма грудной клетки, перелом ребер, двусторонний ушиб легких... Общее состояние в данный момент оценивается как тяжелое, пациент находится в операционной, сейчас проводится операция», - сказал врач.