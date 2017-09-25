Сегодня президент Нагорного Карабаха утвердил новые структуру и состав правительства. В соответствии с принятой в феврале этого года Конституцией Карабах перешел от полупрезидентской к президентской системе правления, отныне должность премьер-министра упразднена.

Указом Бако Саакяна, уже бывший премьер-министр Араик Арутюнян займет должность государственного министра и будет координировать деятельность министров.

Президент Бако Саакян назначил нескольких министров: иностранных дел, сельского хозяйства, экономики, финансов, образования и науки, культуры.

Так, должность министра иностранных дел вместо Карена Мирзояна займет Масис Маилян, занимавший должность заместителя министра иностранных дел в 2001-2007 годах.

В беседе с Радио Азатутюн Маилян не захотел дать разъяснения в связи со своим назначением, пообещав сделать это после того, как президент представит состав правительства.

Глава фракции АРФ «Дашнакцутюн» в парламенте Нагорного Карабаха Давид Ишханян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что до назначений были проведены консультации с политическими силами и их предложения были приняты.

Ишханян сказал, что одним из ключевых изменений является присутствие в правительстве молодых специалистов, что, по его мнению, означает новые подходы.

«Однако эти новые подходы президента не относятся к внешней политике», - сказал представитель АРФД. По словам Ишханяна, смена министра не означает изменения курса внешней политики, следовательно, не нужно персонифицировать назначение Маиса Маиляна.

«Думаю, новоназначенный министр Масис Маилян продолжит избранный политический курс, который соответствует нашим национальным и государственным интересам и вытекает из общих представлений армянской стороны об урегулировании карабахской проблемы», - сказал Ишханян, отметив, что «Дашнакцутюн» будет сотрудничать с Маиляном так же, как прежде сотрудничала с Мирзояном.

Уже бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян сказал Радио Азатутюн, что пока не комментирует решение об освобождении с должности. Мирзоян занимал пост министра иностранных дел Нагорного Карабаха с 2012 года.

В феврале этого года в Нагорном Карабахе был проведен конституционный референдум.В соответствии с новой Конституцией Карабах перешел от полупрезидентской к президентской системе правления, отныне должность премьер-министра упразднена и правительство возглавляет президент.

В июле Национальное собрание Карабаха переизбрало Бако Саакяна на пост президента на переходный период сроком на 3 года.