По прогнозу министра финансов, к концу года рост ВВП превысит заложенный в бюджете показатель

К концу года экономический рост, по всей вероятности, превысит заложенные в бюджете 3,2%. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр финансов Армении Вардан Арамян, отметив, что небольшой рост ВВП (всего 0,2%), зарегистрированный в прошлом году, был результатом спада, зафиксированного в сфере сельского хозяйства, а также корректировки статистики в этой сфере.

«По нашим прогнозам, к концу года мы будем иметь реальный экономический рост на уровне 4,3%», - сказал министр.

Государственный долг Армении к концу года еще больше увеличится: если в 2016 году он составлял 56,6% от валового внутреннего продукта, то к концу этого года этот показатель уже достигнет 58,8%. Только внешний долг составит 5,4 млрд долларов.

Однако Вардан Арамян не считает этот показатель тревожным: «Мы взяли зарубежные кредиты, вложили инвестиции. Нормально, что в экономике не был зафиксирован спад, между тем, в регионе и в странах Евразйского экономического союза - у всех был спад, потому что влияние России довольно велико», - сказал Арамян.