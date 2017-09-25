Стоимость строительства дорожного коридора «Север-Юг» резко возрастет - представитель АБР

По словам представителя Азиатского банка развития (АБР) в Армении Шейна Розенталя, стоимость строительства незавершенных участков строящейся в Армении автомагистрали «Север-Юг» резко возрастет - с нынешних 2 млн до 3,5 млн долларов за один километр.

Отметим, что изначально планировалось завершить строительство этой автомагистрали в 2016 году. Между тем, сейчас компетентные должностные лица избегают называть конкретные сроки завершения программы.

«По нашему прогнозу, на втором и третьем участках дороги [строительство] одного километра будет стоить примерно 3,5 миллиона долларов. Вы можете сравнить эту цифру с цифрами строительства подобных дорог в других странах региона, которые стоили до 8 млн долларов за один километр. Эта цена обусловлена рядом факторов, в том числе местностью, объемами приобретения необходимых земельных участков и т. д.

По части начала работ по строительству оставшихся 350 километров - недостроенных участков от Арташата до Мегри и от Гюмри до Бавры – в данный момент конкретных программ нет, и Азиатский банк развития пока не получал заявку на финансирование этих работ. У правительства Армении есть много приоритетных задач, и оно должно решить, что для него приоритетно: доведение строительства этого коридора до конца или инвестиции, направленные на улучшение услуг в сфере образования либо в других сферах.

Думаю, что когда речь идет о завершении строительства коридора «Север-Юг», правительству следует рассмотреть его технические параметры, тип дороги, должна ли она быть четырехполосной, двухполосной или будет какое-то другое промежуточное решение? Должна ли она быть бетонной или иметь асфальтовое покрытие? Кроме того, правительство должно подумать о возможном сотрудничестве с частным сектором.

В других странах имеются успешные примеры сотрудничества государства с частным сектором, когда некоторые участки дороги были сделаны платными, чтобы снизить общую стоимость строительства дороги. Я не говорю, что это именно то решение, которое необходимо в случае дорожного коридора «Север-Юг», но это то, что правительство должно рассмотреть», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Розенталь.

На замечание о том, что правительство Армении потратило большие средства на строительство дороги «Север-Юг», и вопрос, когда, по его мнению, эта программа будет завершена, представитель АБР ответил: «Ну, это точно будет не через сто лет. Все зависит от того, как мы характеризуем программу. Мы должны понимать, что одно и то же слово можно воспринимать по-разному. А если оперировать фактами, то мы имеем дело с дорогой протяженностью 550 километров, которая нуждается в обновлении, чтобы можно было обеспечить достаточные условия для перевозки грузов и пассажиров, сделав Армению привлекательным коридором для региональных и международных перевозок.

Работа такого объема не делается за один день, и перед инвестированием сюда нужно рассмотреть вопрос о том, нельзя ли эти средства направить в другие приоритетные сферы. Я ни в коем случае не собираюсь призывать власти принимать поспешные решения о завершении строительства оставшихся 350 километров дороги».

С 2005 года АБР имеет свое представительство в Армении. До сих пор банк утвердил 25 кредитных программ на сумму 1,19 млрд долларов США, 24 гранта технической поддержки на общую сумму 15,2 млн долларов США. В этом году Азиатский банк развития отмечает 50-летие своей деятельности. Армения является членом этой структуры с 2005 года.

Интервью целиком можно посмотреть здесь: