Фильм «Обещание» не только о прошлом - режиссер Терри Джордж

Режиссер фильма «Обещание», повествующего о Геноциде армян, оскароносец Терри Джордж и продюсер картины Эрик Исраелян находятся в Ереване, чтобы принять участие в музыкальном представлении и мероприятиях, посвященных фильму.

Сегодня на встрече с журналистами режиссер фильма «Обещание» сказал, что его фильм затрагивает общечеловеческие проблемы, это история об обычных людях, которые пытаются преодолеть зло.

Терри Джордж считает фильм успешным, особенно с точки зрения представления людям реальности. По словам режиссера, реакция неармянской аудитории на фильм была почти такой же: они выяснили, что либо не знали о Геноциде армян, либо знали о нем очень мало.

«Люди были поражены тем, что все это не изучали на уроках истории, удивлялись, когда я говорил, что Соединенные Штаты или Великобритания до сих пор не признали Геноцид, что правительство Турции отрицает Геноцид. Это была основная реакция, и я думаю, что мы добились успеха в плане распространения этой истории», - сказал Терри Джордж.

Хотя против фильма началась большая кампания в соцсетях, а также оказывалось давление на кинотеатры, Джордж отметил, что эта кампания добилась лишь краткосрочных и незначительных успехов: на некоторых платформах рейтинги фильма упали. «Но в долгосрочном плане такие кампании не имеют успеха, люди все равно смотрят фильм, который снимался не на один месяц, а на сто лет», - сказал кинорежиссер. По его словам, личных угроз в свой адрес он пока не получал, однако постоянно сталкивался с отрицанием со стороны правительств разных стран. Турция также не стала исключением, однако все эти отрицания он «принимает как вотум доверия».

Терри Джордж подчеркнул, что фильм «Обещание» - это не историческая драма, она в то же время современная. «Когда мы снимали эпизод осады Муса Лера, в то же время наблюдали потоки беженцев из Дерзора, Алеппо, Хомса. Мы снимали кораблекрушение в Средиземном море, а в то же время сотни беженцев тонули в том же Средиземном море. И, значит, получается, что этот фильм также современный, о настоящем», - сказал режиссер, выразив надежду, что его следующий фильм продолжит тему, он будет рассказывать об иракских беженцах.

Обращающийся к теме геноцидов Терри Джордж говорит, что режиссеры не могут ответить на вопрос, почему происходят подобные ужасные бедствия, они не могут также предложить решения. «Мы даем картину происходящего, рассказываем эмоциональные истории, которые вдохновят людей на помощь беженцам, мы помогаем гуманитарным организациям противостоять бедствием. Я считаю, что обязанность кино, телевидения и средств массовой информации – поднимать истории о победе над злом. Считаю, что сегодняшний успех Армении и армянской диаспоры вдохновляет и является основой для создания подобных фильмов», - сказал Терри Джордж.

Это второй визит Терри Джорджа в Армению. Впервые он приехал в Армению четыре года назад с целью проведения исследований для фильма.