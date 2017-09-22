ЕС будет содействовать улучшению бизнес-среды в Армении – Свитальский

Первым направлением сотрудничества Армения-Евросоюз, по словам руководителя делегации Евросоюза в Армении, посла Петра Свитальского, является улучшение бизнес-среды.

На организованной сегодня при содействии делегации ЕС молодежной конференции «Модель Европейского союза в Армении 2017» Свитальский привел список партнеров, считающихся первостепенными для экономики Армении, в котором, к примеру, Франция занимает 7-е место, а Германия - 8-е. Свитальский характеризует отношения ЕС-Армения не как многосторонние, а как двусторонние. По словам посла, «неправильно класть ЕС в одну корзину с ЕАЭС или СНГ».

«Я считаю, что наше сотрудничество в экономической сфере имеет большой потенциал развития, даже учитывая то, что, по нашим данным, Европейский союз является экспортным рынком номер один для Армении. Как отметил в парламенте премьер-министр, за первые шесть месяцев этого года рост экспорта в страны ЕС был гораздо выше, чем в страны Евразийского экономического союз», - сказал Питер Свитальский.

Он сегодня также заявил, что новое правительство Армении уже предприняло ряд важных и конструктивных шагов в направлении развития бизнес-среды. «Я могу подтвердить, что новое правительство предприняло ряд хороших шагов. Думаю, что сейчас они работают над рядом подобных инициатив, улучшающих бизнес-среду, что служит интересам армянских компаний, это в основном делается для армян», - сказал посол ЕС.

Помимо улучшения бизнес-среды, одной из важных сфер сотрудничества между ЕС и Арменией является борьба с коррупцией, обеспечение независимости судебно-правовой системы, защита прав человека, а также демократическая повестки дня.

Что касается отношений Армении с другими партнерами, то европейский посол сказал, что они относятся к этому без ревности. Опыт показывает, что Армения может быть союзником России и одновременно иметь насыщенные отношения с Евросоюзом, отметил он.

«Как представитель ЕС, я не ревную, когда слышу, что Армения хочет иметь хорошие отношения с тем или иным партнером, будь то Россия или Америка. Пока армяне хотят дружить со мной, это нормально. Я призываю вас иметь много друзей», - сказал Свитальский, заверив, что между внешними политиками России и Евросоюза нет конкуренции.

«Мы не конкурируем, но, с другой стороны, мы единственный иностранный партнер, готовый увеличивать уровень поддержки Армении до тех пор, пока это ценится и есть на это спрос. Но наша общая политика заключается в том, что мы ничего не навязываем, мы делаем это как партнер», - продолжил посол ЕС в Армении.

«Армения обладает очень высоким интеллектуальным потенциалом. Одной из характеристик Армении является предпринимательский талант армян. В Армении знают, как вести бизнес, несмотря на труднодоступность финансовых средств. Вы - однородная нация, чувство солидарности велико, вы знаете, как надо работать как нация, религиозная и этническая группа», - заключил Петр Свитальский.