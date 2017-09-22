Ашотян в Баку заявил о недопустимости антиармянской пропаганды

Сегодня в столице Азербайджана состоялась конференция, организованная комиссией по социальным вопросам, вопросам образования, культуры и гражданского общества Парламентской ассамблеи Евронест.

Согласно официальному сообщению, целью конференции является обсуждение проблем гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства.

Как сообщается на странице комиссии по внешним связям парламента Армении в соцсети Facebook, на конференции выступил руководитель делегации Национального собрания Армении в ПА Евронест Армен Ашотян, в частности, отметив: «Армянская делегация находится в Баку для обсуждения тем конференции, а не нагорно-карабахского конфликта».

Согласно тому же источнику, Ашотян так ответил на заявления ряда азербайджанских ораторов в ходе конференции, которые попытались использовать платформу Евронест для антиармянской пропаганды.

Армен Ашотян призвал азербайджанскую сторону не сеять в грядущих поколениях «армяноненавистничество и ксенофобию», что, по его мнению, будет иметь негативные последствия для всего региона. В конце выступления, согласно странице комиссии в Facebook, Ашотян передал присутствовавшему на сегодняшней конференции заместителю министра образования Азербайджана работу под названием «Азербайджан: детство, полное ненависти» (Azerbajan: childhood in hate).

В этом англоязычном журнале, опубликованном по инициативе Центра по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, согласно армянским СМИ, собраны материалы, сеющие в Азербайджане ненависть к армянам.

По сообщению азербайджанского информационного агентства АПА, замминистра образования Азербайджана Джейхун Байрамов возразил Ашотяну, заявив: «В азербайджанских учебниках не пропагандируется ненависть к какому-либо народу, в том числе армянскому. В них нет призыва к ненависти».

«Если мы говорим о факте оккупации азербайджанских земель, вынужденном переселении людей внутри своей страны, то мы должны понимать суть проблемы. Люди должны знать исторические реалии», - также отметил Байрамов.

Кстати, отметим, что, согласно азербайджанскому информагентству АПА, модератор конференции, член Европарламента Хейди Хаутала попросила армянских и азербайджанских делегатов не отходить от тематики.

По сообщениям азербайджанских СМИ, Ашотян также заявил, что в детстве проводил в Баку летние каникулы. В последний раз он был в столице Азербайджана в январе 1988 года, за месяц до начала карабахского конфликта, когда ему было 13 лет. «Моя мать бакинка, здесь у нас был дом», - сказал армянский депутат.

Работы Парламентской ассамблеи Евронест проводились в здании парламента Азербайджана, перед которым акцию протеста устроили члены «Организации освобождения Карабаха», потребовав от армянских депутатов «немедленно покинуть Баку». Полиция, согласно АПА, помешала попытке сжечь флаг Армении и удалила участников акции с территории.

В работах Парламентской ассамблеи Евронест участвуют два депутата Национального собрания Армении: председатель комиссии по внешним связям, республиканец Армен Ашотян и член оппозиционной фракции «Елк» Мане Тандилян.

В организуемых в Баку международных конференциях армянские делегаты участвовали несколько раз. Так, в 2007 году на заседание Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества поехал бывший депутат фракции «Наследие» Степан Сафарян. В 2012 году делегация парламента Армении приняла участие в работах Парламентской ассамблеи Евронест.

В 2014 году армянские делегаты – депутаты Корюн Наапенян, Теван Погосян и руководитель Центра региональных исследований Ричард Киракосян – участвовали в семинаре Парламентской ассамблеи НАТО «Rose-Roth». А в 2012 году принимавший участие в международной конференции политических партий Азии лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян прямо в Баку призвал Азербайджан признать независимость Нагорного Карабаха.