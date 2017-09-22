Премьер обеспокоен спадом в сельском хозяйстве

Премьер-министр Армении Карен Карапетян обеспокоен значительным спадом, зарегистрированным в сфере сельского хозяйства, которая признана правительством одной из приоритетных сфер.

Сегодня на заседании правительства он поручил министерствам сельского хозяйства и территориального управления и развития, а также областным администрациям в двухнедельный срок выяснить причины этого спада.

«В последние месяцы статистические данные, касающиеся сельскохозяйственной сферы, дают нам повод для беспокойства, и, следовательно, есть необходимость провести анализ учета формирующегося в сфере валового продукта. Это особенно важно для развития общин, чтобы оценка валового продукта стала для нас прогнозируемой и поддающейся учету. Учитывая вышеизложенное, поручаю министрам сельского хозяйства и территориального управления и развития, губернаторам, а также предлагаю руководителю Национальной статистической службы в двухнедельный срок подвести итоги и представить в аппарат правительства информацию по анализу зафиксированных в сфере сельского хозяйства показателей, в том числе с указанием причин спада», - на сегодняшнем заседании кабмина сказал премьер.

По данным Нацстатслужбы РА, в августе, по сравнению с августом прошлого года, в сфере сельского хозяйства спад составил 25%. То, что спад стал неожиданным для правительства, становится ясно из вышеуказанного поручения премьера проанализировать причины.

Не менее важно то, что продолжающийся с марта этого года спад в сфере сельского хозяйства углубился в августе, как уже отмечалось, приведя к 25-процентному снижению.

Премьер отметил, что за январь-август 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, зафиксирован рост во всех сферах, кроме сельского хозяйства и строительства.

«Динамика показателей в сфере строительства нам показывает, что мы компенсируем этот спад. Там мы больших проблем не видим. По части сельского хозяйства мы должны понять реальные цифры», - отметил Карапетян.

Несмотря на то, что сфера сельского хозяйства признана одной из приоритетных, а президент страны в связи с этим дал ряд поручений, в частности, стимулировать экспорт конкурентоспособной сельхозпродукции, обеспечить импортозамещение в этой сфере, а также модернизировать парк сельхозтехники и разработать программы, способствующие повышению доходов фермерских хозяйств, из отчета, опубликованного на днях в связи с истечением первого года пребывания Карена Карапетяна на посту премьер-министра, становится ясно, что, к примеру, по части инвестиций сфера сельского хозяйства зафиксировала один из худших показателей. В этом году запланировано направить с сферу сельского хозяйства 101 млн долларов государственных и частных инвестиций. Однако за первые 8 месяцев инвестиции составили всего 22 млн долларов.

По словам председателя Аграрного союза Армении Грача Берберяна, несмотря на постоянные заявления о реформах, основные проблемы, имеющиеся в сельском хозяйстве, так и не решены.

«У нас сейчас уже три месяца засуха. Министерство сельского хозяйства игнорирует это. Если заводы задолжали фермерам, и государство выдает кредиты под 3%, чтобы фермеры получили эти деньги, дойдут ли эти деньги до фермеров? Ведь уже два года эти деньги находятся в обороте… Думаю, здесь мы должны провести серьезную работу с перерабатывающей сферой. Почему бы и нет, нужно начать судебные процессы против тех людей, которые присвоили деньги фермеров и сегодня эти деньги оборачивают под свои личные джипы, свои виллы, но для фермеров денег нет», - сказал Берберян.