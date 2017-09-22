В преддверии весны ждите шагов от «Наследия» - Раффи Ованнисян

В ближайшие месяцы оппозиционной партия «Наследие» инициирует борьбу с целью предотвращения воспроизводства власти Сержа Саргсяна. Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, лидер партии Раффи Ованнисян сегодня сказал, что сейчас они прощупывают настроения людей, активируют региональные структуры.

«Если люди выдвинут такое требование, если люди захотят перемен и готовы также к активным и инициативным шагам, то почему бы и нет, мы должны публичными шагами сделать все, чтобы не допустить продолжения этой монархии. Мы считаем, что это будет губительно для нашего будущего. В преддверии весны вы можете ждать от партии «Наследие» активных инициатив», - сказал Раффи Ованнисян.

Партия «Наследие», с лета проводящая встречи с различными силами, еще попытается сформировать широкий оппозиционный фронт. «Мы должны продолжить с ними связь без предусловий, чтобы посмотреть, есть ли у нас возможность осенью или в начале года предложить общественности Армении новый формат, новое содержание, которое хотя бы будет содействовать тому, чтобы единоличная власть, партийная власть не продолжилась», - сказал Ованнисян.

Он убежден, что в противном случае уже спустя несколько месяцев, в апреле 2018 года, Армения превратится в государство одного человека.

«Кто бы ни был, один человек, одна партия не имеют права становиться собственником Армении. Для страны, для всех нас будет величайшей ошибкой, если он попытается тем или иным способом, прямо или косвенно, со ссылкой на тот или иной закон продолжить свою единоличную власть в нашей стране. Это нанесет ущерб его собственным потомкам, и об этом, прежде всего, должен подумать он сам. Это во-первых. Во-вторых, я знаю его как председателя РПА, и его партия также должна подумать о том, как она должна представить пройденный ею путь будущим поколениям», - сказал лидер партии «Наследие».