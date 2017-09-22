В октябре на территории Армении пройдут учения ОДКБ

В октябре текущего года Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет масштабные военные учения на территории трёх государств- членов ОДКБ, в том числе и на территории Армении. Об этом сообщает секретариат ОДКБ.

Согласно сообщению, общие учения коллективных сил под названием «Боевое братство-2017» будут включать в себя маневры разных родов войск.

Под названием «Поиск-2017» будут проведены учения разведывательных подразделений вооружённых сил стран-членов ОДКБ. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ проведут учения «Взаимодействие-2017», а миротворческие силы – учения «Нерушимое братство-2017».

Все эти учения пройдут в период с 3-го по 20 октября на территории России, Армении и Казахстана соответственно, сообщает секретариат ОДКБ, отмечая, что впервые все учения пройдут в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2017».

В числе задач предстоящих учений также указано проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Членами ОДКБ являются шесть постсоветских стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.