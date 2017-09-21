Католикос всех армян: Я затрудняюсь дать четкую оценку тому, почему армяне покидают Армению

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй сегодня прокомментировал нашумевшее заявление Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого, отметив, что затрудняется дать четкую оценку тому, почему армяне покидают Армению.

«[Причин] много, они разнообразны, и мы все должны их видеть, воспринимать и осознавать. Мы стоим перед постоянной опасностью войны, мы воюющая страна. Естественно, есть семьи, которые хотят избежать этой опасности. То есть, не подвергать опасности жизни своих детей. Страна находится в экономической блокаде, и состояние экономики также влияет на построение благополучной жизни нашего народа. Многие испытывают трудности, не имеют работы, не имеют средств и ищут возможности в других странах, где они смогут обеспечить свое благополучие. В этих ситуациях мы все должны объединить наши усилия... Из-за неудавшегося дела, несправедливости мы не можем покидать нашу родину», - в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал Католикос.

По его словам, у каждого человека, в том числе и у стоящего на высшем церковном посту, есть свои взгляды и представления: «Мы все говорим об эмиграции нашего народа из нашей страны. И мы должны объединить наши усилия, все - Диаспора, Армения, все без исключения армяне должны объединить свои усилия, чтобы суметь предотвратить это явление».

18 сентября, обращаясь к участникам VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора, Католикос Великого Дома Киликии Арам Первый заявил: «Давайте будем реалистами и честными. Армения опустошается, а диаспора истощается. Перед лицом этой опасной реальности случайные инициативы не могут решить наши проблемы и исцелить наши раны».

Католикос Арам Первый озвучил эти слова в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна, при президентстве которого, с января 2008 года по 1 июля этого года, по данным Национальной статистической службы Армении, численность постоянного населения Армении сократилась на 250 тысяч человек, снизившись до 2 миллионов 979 тысяч.

На вопрос, лежит ли доля вины за то, что Армения опустошается, на властях страны, Католикос Великого Дома Киликийского сегодня ответил: «Я свое слово сказал в своем сообщении... Давайте поговорим о независимости. Независимость - это священная ценность».