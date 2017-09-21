«У руля власти оказались люди, которые не понимают ценности независимости»

У руля власти в независимой Армении оказались люди, которые не понимают ценности независимости. В беседе с Радио Азатутюн подобное мнение высказал правозащитник Вардан Арутюян, который в годы советской власти, с 1980-го по 1988 год, по обвинению «в антисоветской деятельности» был приговорен к 5 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Арутюнян отбывал срок заключения в колониях на Урале, а ссылку - в Магадане.

Арутюнян, который за патриотические стихи и защиту собственных прав провел 8 лет своей молодости в советских тюрьмах и местах ссылок, подчеркивает, что для отмечающей 26-ю годовщину независимости Армении главной угрозой является власть, не воспринимающая идею независимости и до сих пор рассматривающая Кремль как руководящий орган.

«За все эти годы я вижу лишь одну угрозу, самую серьезную угрозу, как следствие, порождающую все остальные угрозы: у руля власти независимой Армении оказались люди, которые не знают цены независимости и не понимают ее ценности. Люди, для которых эта идея не была мыслью, идеей. Люди, которые до последней минуты перед распадом СССР боролись против идеи независимости. У нас были чуждые идее независимости премьер-министры, высокопоставленные чиновники, я имею в виду их коллективный образ. Поэтому они до сих пор продолжают рассматривать Кремль как руководящий орган, которого нужно слушаться, подчиняться и ехать туда что-то просить», - сказал правозащитник.

По его словам, нынешний премьер-министр, министры, заместители министров, начальники управлений - «все укладываются в этот контекст».

Заместитель председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Арам Манукян, который 27 лет назад, в августе 1990 года, с трибуны парламента зачитал Декларацию о независимости Армении, сегодня в беседе с Радио Азатутюн с сожалением отметил, что усугубление многочисленных проблем в Армении ведет к потере независимости.

«Самая большая потеря, которая является субъективной и трудно восстановимой, это отсутствие бунтующего человека. Власти систематически, упорно, ломали гражданина. Последним аккордом стали выборы, когда гражданин уже больше не надеялся на программу какой-либо политической силы и сломился. Когда гражданин сломлен, страна находится на пути к гибели», - сказал Арам Манукян.

По его словам, жестоко попирается также один из столпов независимости - армянский язык: «И, кажется, будто преднамеренно за несколько дней до праздника независимости сделали подарок в виде концепции [преподавания] русского языка, что противоречит Конституции Республики Армения».

Манукян заметил, что хотя сегодня интернет свободен, есть свобода СМИ, однако «все это в скором будущем также окажется под давлением». Армения, по словам оппозиционного деятеля, идет по пути деспотического строя.

«Указанные мною проблемы постепенно усугубляются, и усугубление этих проблем приводит к потере независимости, а потеря независимости ведет к опасности физической потери. Было бы хорошо, чтобы не было потрясений, но их не может не быть, потому что если цивилизованный путь закрыт, будет действовать нецивилизованный путь. Человек может стать разбойником, фидаином, «сасна цур», эти власти ведут именно к этому. А это уже опасно для независимости. А эти люди богатеют, день для них – это деньги, месяц - миллионы, год - миллиарды, такова их психология», - продолжил Арам Манукян. Сложившаяся ситуация, по его словам, в конечном итоге, приведет к потрясениям, и как бы это ни было неприемлемо, «власть другого пути не оставляет».

Тем не менее, зампред АНК настроен оптимистично, считая, что подобные ситуации в истории были не раз, но всегда находился выход: «И из этой ситуации выйдем, подобно зиме придет и уйдет».

Правозащитник Вардан Арутюнян также оптимистичен, он говорит, что надежда еще не умерла и в ближайшем будущем появятся новые силы, которые действительно поймут ценность независимости, будут ценить собственное государство и построят ту страну, «о которой мы мечтали».

«Если это время не наступит, значит мы обречены. Я убежден, что наступит. У нас были и более трудные времена», - сказал Вардан Арутюнян.