Президент Азербайджана с трибуны ООН вновь высказал угрозы в адрес Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня свое выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН начал с нагорно-карабахской проблемы, вновь пригрозив применить силу, как и год назад во время апрельской четырехдневной войны.

«Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта. Если военные провокации Армении будут продолжаться, то Азербайджан будет защищать свое население. При необходимости, как и в апреле прошлого года, Армения вновь будет наказана», - заявил президент Азербайджана.

Возложив ответственность за начало прошлогодней войны на армянскую сторону, Алиев заверил международное сообщество, что «азербайджанской армии удалось во время этих военных действий освободить часть территорий» в трех прилегающих к Карабаху районах. Игнорируя постоянные призывы Минской группы ОБСЕ к тому, чтобы избегать военной риторики, Алиев с трибуны ООН вновь пригрозил: следующий удар может быть еще более болезненным.

Продолжавшееся в целом около 15 минут выступление было полно обвинений в адрес армянской стороны и президента Армении - от диктатуры до фашизма. Некоторая часть обвинений досталась и международному сообществу - в применении двойных стандартов и проведении мягкой политики в отношении Армении.

«Совет безопасности ООН принял четыре резолюции, потребовав немедленного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Однако Армения не выполняет эти резолюции, на протяжении 24 лет не придает им никакого значения, и, к сожалению, за это не наказывается. Иногда резолюции Совета безопасности ООН выполняются в течение нескольких дней. В нашей же ситуации они не реализуются на протяжении 24 лет. Это двойные стандарты, и это неприемлемо», - заявил президент Азербайджана.

Несмотря на постоянные сигналы правозащитников и международных организаций о коррупции и нарушениях прав человека в Азербайджане, Алиев заверил, что Азербайджан - стабильная, современная, демократическая страна. «В Азербайджане полностью обеспечены все фундаментальные свободы, включая свободу мнения, слова, собрания и вероисповедания», - заявил Алиев, так и не затронув звучащую в его адрес критику в связи с арестами журналистов, репрессиями в отношении оппозиционеров, усилением диктаторского правления.