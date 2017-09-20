Шестая Всеармянская конференция Армения-Диаспора завершила свою работу

После трехдневных дискуссий и выступлений участники конференции из Диаспоры говорят, что уезжают с надеждой на то, что обещания и программы первых лиц государства не останутся на бумаге.

Ливанский армянин Агарон Шхртмян говорит, что желающих вкладывать инвестиции на родине много, но существующие искусственные трудности не мотивируют бизнесменов. «Мы надеемся, что на этой конференции почувствовали, что трудности есть, одна из них – это вопрос инвестирования и создания в Армении условий для работы, это серьезный вопрос для бизнесменов из Диаспоры. Нужно серьезно подумать в этом направлении и найти решения. Мы с оптимизмом будем ждать воплощения в жизнь высказанных на этой конференции мыслей, тогда люди будут воодушевлены этими изменениями и реформами. И сотрудничество будет еще больше развиваться», - сказал он.

Аарон Шхртмян озабочен также сохранением армянской культуры в Диаспоре. Пресс-секретарь Ассоциации армянской молодежи Ливана говорит, что в течение этих трех дней часто звучала мысль о том, что Диаспора редеет и молодежь утрачивает интерес к Армении.

60-тысячную армянскую общину Ливана также волнует вопрос сохранения национальной идентичности: «В Ливане, который считается сердцем Диаспоры, люди говорят на иностранном языке, дома родители говорят со своими детьми на иностранном языке. Число армянских студентов, посещающих иностранные учебные заведения, увеличилось».

В прошедшей с18-го по 20 сентября трехдневной конференции приняли участие около 1500 представителей армянских диаспор из 70 стран мира. Помимо вопросов сохранения армянской идентичности, в повестке дня также были социально-экономические проблемы жителей Армении.

По словам председателя профсоюзов штата Калифорния Шушан Бахбударян, продолжающаяся эмиграция из Армении доказывает, что красивые слова, звучавшие в прошлом, не стали реальностью. Она сказала, что спешит вернуться в Лос-Анджелес: «Сейчас нам нужно работать вместе с профсоюзами, правительственными чиновниками, чтобы посмотреть, как мы можем быть полезны».