Прага не знает, как чешское оружие могло оказаться в Азербайджане

Ряд азербайджанских СМИ, в частности Trend и Azernews, а также российское электронное издание «Военное обозрение» в последние дни сообщили, что в проходящих в эти дни совместных турецко-азербайджанских военных учениях в числе других видов оружия используются также произведенные в Чехии гаубицы «Дана».

Министерство иностранных дел Чехии в ответ на запрос Радио Азатутюн сообщило, что информация, касающаяся экспорта оружия, публикации не подлежит.

Обычно лицензию на продажу того или иного вида оружия предоставляет департамент по лицензированию Министерства промышленности и торговли Чехии, который принимает во внимание официальные обоснования соответствующих министерств - внутренних дел, обороны и иностранных дел.

Далее МИД Чехии отмечает, что Чешская Республика в последние годы вообще не выдавала лицензию на продажу «летального оружия» Азербайджану.

Более того, в 2016-ом и 2017 годах были отклонены заявки на покупку гаубиц Dana M1 и ракетных систем RM 70, о чем по соответствующим каналам были проинформированы партнеры Чехии по Евросоюзу.

Министерство иностранных дел Чехии не знает, каким путем оружие чешского производства оказалось в Азербайджане. Министерство продолжит изучение этого вопроса.

МИД Чехии подчеркивает, что военное решение нагорно-карабахского конфликта неприемлемо для Чешской Республики.

Чехия поддерживает мирное урегулирование проблемы, которое будет основываться на принципе компромисса и будет соответствовать международному праву.

Чешская Республика продолжает поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ и трех ее сопредседателей.

Радио Азатутюн обратилось с соответствующим письмом также в Министерство промышленности и торговли Чехии и в ближайшее время ожидает ответа из этого ведомства.