Будущее Армении во многом зависит от мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта - конгрессмен США

Коррупция - неприемлемое явление для американских компаний, и если она будет искоренена, то американские бизнесмены не преминут начать бизнес в Армении. Об этом сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявила американский конгрессмен Анна Эшу.

Делегация Палаты представителей Конгресса США из шести человек сегодня провела обсуждения с депутатами парламента Армении. Коррупция, по словам Анны Эшу, была одной из обсуждаемых тем. По ее словам, армянские депутаты с большим вниманием выслушали их оценки.

«Важно, чтобы друг говорил другу правду. Для нас, для тех, кто любит Армению и кто поддерживает ее в Конгрессе, это была хорошая возможность - приехать сюда и обсудить эти вопросы», - сказала Эшу.

Она также затронула вопрос Карабаха, напомнив позицию США по этому вопросу: нужно уважать Минский процесс и способствовать его продвижению. «Я считаю, что будущее Армении во многом зависит от мирного урегулирования, потому что сегодня Армения находится в блокаде. Это наносит вред любой стране. Я считаю, что помимо признания произошедших в прошлом событий, в том числе Геноцида, столь же важно смотреть в будущее и понимать, что усилит страну. И нужно делать максимум для страны и людей. Как бы ни было трудно, стороны должны вести переговоры для достижения мира», - продолжила американский конгрессмен.

По ее словам, установление мира не является невозможным: «Нужно быть оптимистами, установление мира настолько важно для Армении, что должна быть внутренняя решимость двигаться вперед, чтобы страна процветала».

Член Палаты представителей Конгресса США, сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса Дэвид Валадао вчера посетил Нагорный Карабах. По сообщению вашингтонского офиса «Ай дат», Валадао также содействовал финансированию проектов по разминированию на территории Карабаха.

В беседе с Радио Азатутюн конгрессмен сказал, что лично попросил, чтобы его сопровождали. Дэвида Валадао не беспокоит, что его имя может быть включено в известный «черный список» Азербайджана.

У Азербайджана есть список иностранцев, посетивших Нагорный Карабах, въезд которым в эту страну запрещен. В список также входят официальные лица и парламентарии из разных стран. «Составление подобных списков - это их выбор. Я не могу об этом беспокоиться», - сказал конгрессмен.

Председатель американского филиала фонда «Армения» Мария Мигранян сообщила в беседе с Радио Азатутюн, что в ходе сегодняшних обсуждений в парламенте Армении армянские депутаты подняли также вопрос участия Армении в американской программе «Вызовы тысячелетия». Программа была прекращена в Армении после мартовских событий 2008 года. Официальной причиной прекращения программы стало «ухудшение ряда политических показателей Армении».

«Уточняются некоторые экономические данные, и сейчас, по-видимому, был разговор, конечно, никто из участников не был уверен в том, что если Армения снова представит... Потому что, если данных условий уже нет, ты не можешь это получить. Таков был ответ. Вопрос был поднят и обсужден, но решение принято не было, мы его и не ждем», - сказала Мария Мигранян.