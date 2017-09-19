Каро Пийлан: Лишь демократическая Турция может открыть границы с Арменией

«Лишь демократическая Турция может открыть границы с Арменией», - сегодня в своей речи на проходящей в Ереване Всеармянской конференции Армения-Диаспора заявил депутат парламента Турции от Демократической партии народов Каро Пайлан.

«Если Турция не будет демократической, мы можем прождать десятки лет. Имеем ли мы право оставлять эту проблему следующим поколениям? Я думаю, что нет», - отметил Пайлан.

Недемократическая Турция, по его словам, не может также встать лицом к лицу со своей историей. Пайлан отметил, что прокурдская Демократическая партия народов, членом которой он является, признает Геноцид армян, это отмечено в ее программе.

«Демократическая партия народов знает, что, не признав Геноцид, Турция не сможет решить курдский вопрос и тем более не сможет стать демократической страной», - сказал турецкий депутат армянского происхождения.

Он отметил, что в недалеком прошлом в Турции можно было открыто говорить, обсуждать. По словам Пайлана, это была своеобразная весна в Турции, однако сейчас в парламенте запрещено произносить слова «геноцид», Курдистан и ряд других слов, в стране снова наступила зима.

«К сожалению, нам не удалось добиться продолжения этой весны, и Турция вновь вступила в темный период. И как 102 года назад Запад закрывал глаза [на Геноцид армян], так и сегодня он закрывает глаза на нарушения прав человека, поскольку Эрдоган в частности использует вопрос беженцев», - сказал депутат.

Тем не менее, Пайлан, который в прошлом году в парламенте Турции потребовал расследовать причины убийства в 1915 году депутатов турецкого парламента армянской национальности, верит, что настанет день, когда Геноцид армян будет признан.

«102 года назад было совершено великое преступление – Геноцид, и это преступление все еще продолжается, поскольку любое преступление, оставаясь безнаказанным, порождает новые преступления. При всем при этом, я продолжу мечтать о совместной жизни и равенстве народов. Я верю, что однажды мы увидим ту справедливость, которую принесет признание Геноцида, я продолжу бороться за это», - заключил свою речь Каро Пайлан.

Каро Пайлана сегодня приняли в Ереванском государственном университете. Студенты пришли задать вопросы и сфотографироваться с депутатом парламента Турции армянской национальности.

На вопрос, возможно ли, что в один прекрасный день армянский триколор будет развеваться на горе Арарат, Пайлан ответил: «Моя мечта состоит в том, чтобы найти новый путь, чтобы границы не были важны. Потому что, конечно, важно, чтобы Армения была сильной, но если справа и слева у тебя будут враги, ты не сможешь спокойно жить».

К карабахскому конфликту, по словам Каро Пайлана, Демократическая партия народов относится так же, как к праву народов на самоопределение в других местах.

По его словам, хотя сейчас в Турции углубляется «демократическая зима», однако он не собирается отступать и будет бороться за то, чтобы Турция стала более демократической страной.