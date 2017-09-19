Карен Карапетян: По вопросу кандидата в премьер-министры Республиканская партия пока не высказала официального мнения

По вопросу о том, кто станет премьер-министром Армении после апреля 2018 года, правящая Республиканская партия Армении (РПА) пока не высказала официальное мнение. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил премьер-министр Карен Карапетян, пообещав высказаться на этот счет, когда это мнение будет высказано и станет известно имя кандидата.

Во время брифинга в ходе VI Всеармянской конференции Армения-Диаспора мы поинтересовались у премьер-министра, что он думает по поводу мнения, высказанного ранее заместителем председателя РПА Галустом Саакяном в беседе с Радио Азатутюн, о том, что в вопросе премьерства замены президенту Сержу Саргсяну не существует. Если президент по завершении срока своих полномочий займет должность главы правительства, останутся ли его [Карапетяна] обещания и программы невыполненными?

«Скажем так, позвольте мне не комментировать мнения частных лиц. Когда будет официальное мнение Республиканской партии Армении, тогда и зададите вопрос. Вы слышали официальное мнение партии? Нет. Когда услышите, тогда и поговорим», - сказал премьер.

На замечание, что это заявления важных лиц партии, Карапетян возразил: «Это их частное мнение, партия пока не приняла решение, как только партия примет решение, об этом будет объявлено».

Журналисты также спросили премьера, не видит ли он в сообщениях республиканцев особых мессиджей о том, что Серж Саргсян останется у власти на посту премьер-министра, на что Карен Карапетян ответил: «Я уже ответил на вопрос».

Между тем, сегодня утром вопрос на эту тему Карапетяну задал также один из бизнесменов из армянской Диаспоры, попросив ответить одним словом, хотел бы он остаться на посту премьера. Ответ Карапетяна был утвердительным.

На тему кандидата в премьер-министры Радио Азатутюн побеседовало также с мэром Еревана Тароном Маркаряном, который также считает, что альтернативы Сержу Саргсяну нет.