Специалисты и активисты считают концепцию популяризации русского языка опасной

По словам общественного деятеля Давида Санасаряна, разработанная Министерством образования и науки Армении концепция преподавания русского языка – это антигосударственная программа.

Целью концепции, разработанной по поручению премьер-министра, по словам ее авторов, является популяризация русского языка в Армении.

По мнению Санасаряна, русские «грозят пальцем», и эта программа навязана именно ими.

Общественный деятель не исключает, что эта концепция нацелена на предоставление русскому языку в дальнейшем статуса государственного языка. В пользу этого говорит то обстоятельство, что российские чиновники периодически затрагивают эту тему. «Российская сторона всегда была искренна, они всегда ясно представляли свои желания и стремления – они хотят обеспечить на постсоветском пространстве высокий уровень знания русского языка. Хотя армянская сторона устами министра Левона Мкртчяна говорит о незаменимости армянского языка, но они начинают исподтишка разрушать, ослаблять позиции армянского языка», - сказал Санасарян.

Для него странно то, что русский язык выделяется из других иностранных языков.

Согласно разъяснению, ранее данному Радио Азатутюн начальником отдела общего образования Министерства образования и науки Ашотом Аршакяном, в данном случае были учтены геополитические процессы и членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Допустили ошибку, страну привели в ЕАЭС, а теперь приводят такие обоснования… нас вводят в их логику и говорят: вы должны принять это», - отметил Давид Санасарян.

Эксперт по высшему образованию Самвел Карабекян заметил в концепции стилистические и орфографические ошибки. У него сложилось впечатление, что это переведенный на скорую руку документ. Месяц назад вниманию общественности был представлен другой документ, в котором говорилось об иностранных языках в целом, между тем, в новой концепции русский язык был выделен.

«Совершенно ясно, что не может быть никакой профессиональной причины для того, чтобы выделать русский язык или какой-либо другой язык, представляя спустя месяц другой проект. По этой причине у людей возникает оправданное мнение, что это всего лишь заказ или политическая необходимость», - сказал Карабекян.

По его словам, каналов для распространения русского языка в Армении и без того много, а для того, чтобы быть ближе к мировой науке, больше подходит английский язык. Эксперт по высшему образованию убежден, что в Армении сегодня в первую очередь есть необходимость «в возврате к родному языку».

Протест против концепции популяризации русского языка выражают и пользователи соцсетей. Член фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Араик Арутюнян часто размещает публикации на эту тему в группе, борющейся против иноязычных школ. А на днях пользователям Facebook предложили изменить свои фотографии профиля на изображения букв армянского алфавита.

По словам членов группы, их протест не будет ограничиваться только социальными сетями: в настоящее время разрабатываются конкретные шаги по борьбе с этой инициативой Министерства образования.