Республиканская партия положительно оценивает деятельность премьера за год его пребывания в должности

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) положительно оценивает годичную деятельность правительства премьер-министра Карена Карапетяна. Об этом накануне после заседания исполнительного органа РПА в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей партии Эдуард Шармазанов.

Шармазанов сослался на положительные экономические показатели, зафиксированные за последний год, и не стал комментировать критику тех, кто утверждает, что в результате роста экономических показателей качество жизни людей не изменилось.

По его словам, в ходе заседания был обсужден отчет правительства за год. «Закреплены четкие цифры. Мы идем по начертанному нами пути. Экономическая активность – больше 6%, зафиксирован резкий рост экспорта и товарооборота, есть рост в сфере туризма. Можем сказать, что вырос экспорт как на рынке Евразийского экономического союза, так и на европейском и иранском рынках», - отметил представитель РПА.

«Это говорит о том, что наша экономика показывает динамику развития…Динамика показывает, что предусмотренные государственным бюджетом показатели будут реализованы», - добавил Шармазанов.

По словам пресс-секретаря РПА, 45% из предложенных политическим большинством инвестиций в размере 850 миллионов долларов уже реализованы. «Причем не подсчитаны частные инвестиции. Если и это подсчитать, то цифра может быть выше», - добавил Шармазанов.

«С уверенностью могу сказать, что показатели предусмотренные бюджетом 2017 года, определенно станут реальностью», - подчеркнул представитель правящей партии.

Что касается заявления Гагика Царукяна, который не исключил того, что его блок может создать коалицию с РПА, то Шармазанов назвал такое заявление «логичным». «Потому что в политике ничего исключать нельзя, а политика, прежде всего, является искусством возможного. В нашей повестке дня, а также, думаю, и в повестке дня блока «Царукян» вопроса о создании коалиции нет. Придет 2018 год, если будет такое обсуждение, то я вам точно после заседания об этом сообщу», - отметил пресс-секретарь РПА.