США призывают армянских бизнесменов больше пользоваться предоставленным льготным режимом

На сегодняшней встрече высокопоставленной делегации по вопросам внешней торговли США с представителями государственных органов и бизнес-сообщества Армении обсуждалось расширение армяно-американской торговли.

Заместитель по линии торговой политики и экономики Торгового представителя США Эд Грисер на мероприятии, организованном сегодня утром Американской торговой палатой в Армении, представил те возможности, которые предоставляет американская система льготного торгового режима GSP.

«Соседи Армении - Грузия, Украина, Турция - также пользуются этой системой. Многие другие страны, такие как Пакистан, Индия и Бразилия и другие, также являются частью системы. Те страны, которые не пользуются этой системой и являются соседями и конкурентами Армении... Страны-члены Евросоюза не пользуются этой системой. Не пользуются Хорватия, Болгария, Румыния, Россия не пользуется системой GSP, Китай и Иран не пользуются этой системой. Поэтому, когда [американские] покупатели выбирают между армянскими товарами и товарами из соседних с Арменией стран, предоставляемая системой GSP возможность [в ценовом плане] может стать привлекательным аргументом в пользу выбора армянской продукции», - отметил он.

По словам Грисера, Армения экспортирует в США алюминиевую фольгу, ювелирные изделия, вишневый джем. Он подчеркнул, что Армения – четвертый крупнейший экспортер вишневого джема на американский рынок, и система GSP позволяет армянским экспортерам в каждом килограмме вишневого джема экономить 11 центов, не перечисляя их в госбюджет США в качестве таможенной выплаты.

Согласно посольству США в Ереване, американская программа GSP или программа льготного торгового режима была установлена законом о торговле 1974 года, она нацелена на стимулирование экономического роста в развивающихся странах. В рамках программы 3451 видов продукции из 129 стран и территорий бенефициариев, в том числе из Армении можно импортировать в США на льготных условиях, без таможенных выплат.

Делегацию во главе с Эдом Грисером уже приняли министр иностранных дел Эдвард Налбандян и заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян. В ходе встреч обсуждались возможности увеличения объемов двусторонней торговли.

По данным Национальной статистической службы Армении, хотя за первые семь месяцев этого года армяно-американская торговля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38,5%, составив 91,4 млн долларов, однако за последнее десятилетие она значительно снизилась.

В 2016 году двусторонняя торговля составила 126,8 млн долларов, и по этому показателю США стали 11-ым торговым партнером Армении. Пять лет назад, в 2011 году, объем торговли между Арменией и США был больше - 248,7 млн долларов, а еще за пять лет до этого, в 2006 году - 171,7 млн долларов

Сегодня на встрече с журналистами Гарегин Мелконян напомнил, что систему GSP Армении предоставили несколько стран: Япония, Норвегия, Швейцария и США, а с Евросоюзом Ереван работает по системе GSP+.

«Благодаря этой системе те товары, которые производятся в Армении и имеют сертификат о происхождении в Армении, в США импортируются по нулевой таможенной ставке. Если мы посмотрим нашу статистику, то я должен отметить, что больше половины общего экспорта Армении пользуется этой системой. 59% товаров, экспортируемых в Соединенные Штаты, если не ошибаюсь, пользуются этой льготой», - сказал замминистра.

Кстати, Армения - единственная страна-член ЕАЭС, работающая с США по системе GSP.

Посол США в Армении Ричард Миллз подчеркнул, что расширение армяно-американских торгово-экономических отношений является одним из приоритетов его миссии. «За последние два года одним из моих, как посла, приоритетов было улучшение экономических связей и торговли между Арменией и Соединенными Штатами. Именно по этой причине я очень рад приветствовать в Ереване двух высокопоставленных представителей офиса торгового представительства США. Они здесь, чтобы говорить о возможности более широкого использования американской системы GSP армянским бизнес-сообществом. Система GSP позволяет некоторым странам и товарам выйти на американский рынок со сниженными таможенными выплатами. Примерно 60% армянского экспорта в США уже пользуются системой GSP», - сказал американский посол.