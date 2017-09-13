США недовольны решением Турции закупить у РФ систему С-400

США недовольны решением Анкары закупить у России зенитную ракетную систему С-400. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, отвечая на просьбу российского информагентства ТАСС прокомментировать сообщения о том, что Турция уже внесла России задаток за ЗРС.



«Мы довели до сведения турецких официальных лиц, что испытываем беспокойство относительно потенциального приобретения С-400, - отметил Майкл. - Мы ведем открытый диалог [с Турцией] по данному вопросу и подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости в рамках НАТО при реализации программ крупных военных закупок».

«Турция - ключевой союзник НАТО", - напомнил представитель Пентагона. По его словам, США и Турция «поддерживают на высоком уровне отношения, касающиеся военных закупок».

«Турция продолжает проявлять интерес к противоракетным системам, разрабатываемым союзниками по НАТО, в том числе США, для своих долговременных потребностей в области ПРО», - добавил Джонни Майкл.

Он повторил позицию Вашингтона в дискуссиях с Анкарой по вопросам закупок вооружений у стран, которые не являются членами Североатлантического альянса, в частности России: их невозможно совместить с натовскими. «Наилучшим вариантом защиты Турции от различных угроз в ее регионе остается совместимая с НАТО система ПРО», - указал Майкл.

В июле министр обороны США Джеймс Мэттис уже озвучил все это на встрече с журналистами, которые поинтересовались, одобряет ли он планы Турции относительно приобретения С-400. В то же время глава Пентагона был вынужден признать: «Это суверенное решение [Анкары]».

С-400 «Триумф» (SA-21 Growler, по классификации НАТО) предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Напомним, накануне стало известно, что Турция уже внесла необходимый задаток за ЗРС С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, несмотря на противодействие Североатлантического альянса, Москва и Анкара решительно настроены довести эту сделку до завершения.

Добавим, что Москва уже представила на рынке модернизированную систему С-500, и, как писали российские источники, в список ее потенциальных покупателей входит также Азербайджан.