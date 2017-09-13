Обзор прессы за 13 сентября

Газета «Жоговурд» пишет: «Поведение представителей правящей Республиканской партии Армении (РПА) на вчерашнем заседании Совета старейшин Еревана оставляло впечатление того, что мы имеем дело не с представителями органа местного самоуправления, а с уличными братками, хулиганами. Вместо того, чтобы вести диспут с коллегами из оппозиции, представители РПА выражались оскорбительно в их адрес… Но наиболее примечательным было поведение мэра Еревана Тарона Маркаряна, который поначалу не пытался вмешаться в этот спор, не пытался призвать к порядку членов своей команды до тех пор, пока представители «Елк» не обратились к нему».

Газета «Грапарак» пишет: «Когда год назад Карена Карапетяна пригласили в Армению для того, чтобы он занял пост премьер-министра, все знали, что экономика Армении находится в крайне плохом состоянии, и первые оценки новоназначенного премьера, по сути, не были секретом ни для кого. А шум вокруг этого был больше обусловлен тем, что представители власти, как правило, избегают называть вещи своими именами. Было очевидным, что Карена Карапетяна пригласили для того, чтобы вытащить экономику страны из ямы. Из ямы, в которую она попала из-за политики РПА и сформированных ею правительств. Было также очевидно, что ему дали карт-бланш, который в свое время не был дан Карену Карапетяну как мэру Еревана. Если на начальном этапе премьерства и Карен Карапетян давал щедрые обещания, и власти были щедрыми в отношении него, то сегодня положение существенно изменилось. Ему больше не пускают принимать единоличные решения в важных вопросах – освобождать и назначать людей на высокие посты. Даже в отношении его политического будущего ничего четкого не говорится».