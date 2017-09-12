Шармазанов: Власти Армении не видят необходимости изменения вектора внешней политики

Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сопряжен с очень серьезными проблемами именно для Армении.Такое мнение в интервью Радио Азатутюн высказал вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Выход из Евразийского экономического союза приведет к беспрецедентному росту цены на газ. Во-вторых, изменение товарооборота: для тех товаров, которые мы можем реализовывать на евразийском рынке, сегодня нет альтернативного рынка. Может через пять, десять лет будет. Сегодня власти Армении не видят необходимости изменения вектора внешней политики страны. Мы должны продолжать углублять наши отношения с Евразийским экономическим союзом», - заявил Шармазанов.

На критику представителей оппозиции по поводу того, что по ряду экономических показателей в Армении был зарегистрирован спад после вхождения в ЕАЭС, вице-спикер парламента заявил, что если бы Армения не вошла в Союз, то отрицательная динамика была бы еще хуже. Он также не согласился с мнением о том, что вхождение в ЕАЭС не усилило безопасность страны, в частности, не помогло предотвратить боевые действия в Карабахе в апреле 2016 года.

«После вступления в ЕАЭС армяно-российское сотрудничество, а также военно-стратегические союзнические отношения укрепились в несколько раз, Армения получила много модернизированного оружия и боеприпасов, которые наряду с армянскими силами обеспечивают систему безопасности Армении. После того, как Армении вступила в Евразийский экономический союз, система безопасности Армении усилилась», - отметил он.

Что касается заявления лидера парламентского блока «Царукян» Гагика Царукяна, который не исключил создания коалиции с РПА, Эдуард Шармазанов отметил, что такого вопроса нет на повестке обсуждения правящей партии.

На вопрос о дальнейших планах президента Сержа Саргсяна, пресс-секретарь РПА ответил так: «Серж Саргсян является президентом республики, лидером политического большинства, и он будет продолжать оставаться лидером политического большинства. Он ответил по поводу этого вопроса, мне нечего добавить».