Премьер: Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Армении

Армения придает большую важность тесному и последовательному сотрудничеству с Всемирным банком. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, выступая с приветственным словом на открытии форума, посвященного 25-летию сотрудничества Армении и Всемирного банка.

«Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Армении. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах управления экономикой. За эти 25 лет при поддержке Всемирного банка были реализованы многочисленные программы, направленные на социально-экономическое развитие и формирование современных институтов Армении. Инструменты, предоставляемые различными структурами группы ВБ, помогли обеспечить экономический рост, развитие и прогресс. С 2014 года мы вступили в новый период развития, совершив переход от программ Агентства международного развития к программам Международного банка реконструкции и развития», - сказал премьер-министр.

В настоящее время правительство Армении инициировало и реализует системные программы, направленные на коренные реформы и модернизацию экономики, которые требуют мобилизации существующих ресурсов, повышения эффективности их использования и еще более тесного сотрудничества с основными партнерами, сказал Карапетян, отметив, что основные цели правительства Армении и Всемирного банка созвучны.

Карапетян отметил, что конечной целью правительства является создание независимой, безопасной, справедливой и умной Армении. Построение такой Армении должно стать краеугольным камнем сотрудничества Армении и Всемирного банка.

Премьер назвал впечатляющим содействие со стороны Всемирного банка в течение прошедших 25 лет. За это врмя Всемирный банк инициировал около 95 программ, общий финансовый поток которых составил 2,3 млрд долларов США. На данный момент кредитный портфель банка составляет около 620 млн долларов, сообщил глава правительства.

По словам Карена Карапетяна, в условиях глобальной экономики для развития и преодоления существующих вызовов необходимы современная конкурентоспособная экономика и эффективное государственное управление, а успеха в будущем могут достичь лишь те экономические системы, которые смогут сформировать идущую в ногу со временем модель экономического роста и обеспечить опережающий, стабильный, долгосрочный экономический рост.

По мнению премьера, для построения будущего и обеспечения безопасности Армении необходима развитая конкурентоспособная и и инновационная экономика, а основа будущего страны должна закладываться со школы и продолжаться постоянно.