Царукян: Право выдвигать кандидата на пост премьер-министра принадлежит Республиканской партии
Лидер блока «Царукян», глава фракции блока в Национальном собрании Гагик Царукян сегодня отказался отвечать на вопрос Радио Азатутюн о том, хочет ли он, чтобы президент Армении Серж Саргсян продолжил руководить страной на должности премьер-министра.
Он подчеркнул, что право выдвигать кандидата на пост премьер-министра принадлежит правящей Республиканской партии Армении (РПА), формирование коалиции с которой не исключил.
Радио Азатутюн: Вы хотите, чтобы Серж Саргсян продолжил руководить страной на посту премьер-министра?
Гагик Царукян: Я не отвечаю на вопросы с «если», когда Республиканская партия выдвинет своего кандидата, тогда я скажу. Это право принадлежит Республиканской партии.
Радио Азатутюн: Но Вы лично этого хотите?
Гагик Царукян: Допустим, у тебя есть большое желание, ты хочешь стать звездой. На основании чего, если не имеешь возможности?
Радио Азатутюн: Если народ взбунтуется против премьерства Сержа Саргсяна, вы встанете рядом с народом?
Гагик Царукян: Если народ готов взбунтоваться, пусть бы отдал голоса за того, кому верил.
Радио Азатутюн: Вы исключаете в ближайшее время формирование коалиции с Республиканской партией?
Гагик Царукян: Я в жизни ничего не исключаю. Главное - я сдержу слово, данное моему народу.
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