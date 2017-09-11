Царукян: Право выдвигать кандидата на пост премьер-министра принадлежит Республиканской партии

Лидер блока «Царукян», глава фракции блока в Национальном собрании Гагик Царукян сегодня отказался отвечать на вопрос Радио Азатутюн о том, хочет ли он, чтобы президент Армении Серж Саргсян продолжил руководить страной на должности премьер-министра.

Он подчеркнул, что право выдвигать кандидата на пост премьер-министра принадлежит правящей Республиканской партии Армении (РПА), формирование коалиции с которой не исключил.

Радио Азатутюн: Вы хотите, чтобы Серж Саргсян продолжил руководить страной на посту премьер-министра?

Гагик Царукян: Я не отвечаю на вопросы с «если», когда Республиканская партия выдвинет своего кандидата, тогда я скажу. Это право принадлежит Республиканской партии.

Радио Азатутюн: Но Вы лично этого хотите?

Гагик Царукян: Допустим, у тебя есть большое желание, ты хочешь стать звездой. На основании чего, если не имеешь возможности?

Радио Азатутюн: Если народ взбунтуется против премьерства Сержа Саргсяна, вы встанете рядом с народом?

Гагик Царукян: Если народ готов взбунтоваться, пусть бы отдал голоса за того, кому верил.

Радио Азатутюн: Вы исключаете в ближайшее время формирование коалиции с Республиканской партией?

Гагик Царукян: Я в жизни ничего не исключаю. Главное - я сдержу слово, данное моему народу.