Арам Саргсян Сержу Саргсяну: «По-мужски сказал, что не станешь премьер-министром, так не становись!»

Вопрос срыва планов нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна стать премьер-министром пока не входит в повестку дня оппозиционного блока «Елк» («Выход»). Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил депутат парламентской фракции «Елк» Арам Саргсян, в то же время подчеркнув, что для блока однозначно неприемлемо продление власти Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

Однако до тех пор, пока Саргсян не заявил о таком намерении, они не могут предпринимать шаги на основании предположений, отметил руководящий член блока.

Напомним, в июне этого года руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, касаясь возможных планов Сержа Саргсяна по продлению своей власти на посту премьер-министра, заявил, что правящая Республиканская партия откажется от этого шага, если увидит, что народ готов выйти на улицы.

Арам Саргсян сегодня также заявил, что в случае необходимости они готовы мобилизовать народ с целью срыва этих планов Сержа Саргсяна.

Он отметил, что очень хотел бы, чтобы Серж Саргсян на этот раз выполнил свое обещание и не стал ни премьер-министром, ни спикером парламента, ни президентом, как он сам заявил еще до состоявшегося в 2015 году конституционного референдума. Армения не может следовать примеру России, Казахстана, Беларуси и Азербайджана, считает лидер партии «Республика».

Не согласившись с мнением своего коллеги по блоку Геворка Горгисяна о том, что нет разницы, кто от Республиканской партии станет премьер-министром – Серж Саргсян или, к примеру, Армен Ашотян, Арам Саргсян подчеркнул, что разница очень большая, поскольку от Азербайджана Армения, к сожалению, выгодно отличается лишь одним: «в нашей стране власть хотя бы меняется».

Если в Армении произойдет то же самое, что было сделано в Нагорном Карабахе, то, по мнению Арама Саргсяна, это очень негативно отразится на репутации страны.

«В стране, имеющей вопрос Карабаха, ставить подобного рода задачи категорически неправильно. Я очень хотел бы, чтобы Серж Саргсян это понял. Действующий президент Серж Сарсгян в ходе всей агитационной кампании перед конституционным референдумом постоянно повторял, что этот референдум проводится не для воспроизводства его власти, что у него абсолютно нет подобной цели, и это делается просто для демократии в Армении. Говорил, что он не станет ни премьер-министром, ни председателем Национального собрания, ни президентом. Я очень хочу, чтобы Серж Саргсян на этот раз выполнил свое обещание. По-мужски сказал, что не станешь, так не становись. И если Серж Саргсян предложит это [занять эту должность], получится, что он во время агитационной кампании обманул народ. Если он обманул народ, значит, этот референдум не является референдумом, значит, и эта Конституция по сути, хотя и так была сомнительной, теперь станет сомнительной вдвойне», - сказал Арам Саргсян.

На данном этапе задачей номер один блока «Елк» является показать те опасности, которые возникнут в случае «выдвижения Сержа Саргсяна в третий раз». «Сегодня говорить больше этого считаю для политической силы ошибкой. По этой причине этот вопрос сегодня не находится в нашей повестке дня», - подчеркнул Арам Саргсян.

Вместо этого в повестке «Елк» стоит вопрос о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оппозиционная сила сегодня опубликовала объемный документ, в котором представила основания для выхода из этого возглавляемого Россией экономического союза.

В частности, по утверждению «Елк», в результате присоединения к ЕАЭС Армения в ряде сфер зафиксировала регресс. За три года членства в организации ВВП Армении в долларовом эквиваленте сократился на 8%. Уровень занятоcти снизился на 13%, а международные резервы сократились на 40%. Государственный долг Армении, согласно указанному документу, вырос на 10%.

В документе также отмечается, что присоединение к ЕАЭС ограничивает экономические отношения с третьими странами, включая непосредственных соседей Армении Грузию и Иран. «Елк» подчеркивает, что после присоединения к Евразийскому экономическому союзу не укрепилась и безопасность Армении. Более того, государства-члены ЕАЭС не способствуют мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, выступая на высших уровнях в защиту «агрессивной политики Азербайджана».

А стратегический союзник Армении Россия продолжает вооружать Азербайджан, поставляя более 85 процентов наступательного оружия и боеприпасов этой страны. Как следствие, после вступления Армении в ЕАЭС впервые с 1994 года армянская сторона в четырехдневной апрельской войне 2016 года «имела существенные территориальные потери»», - отмечает блок.