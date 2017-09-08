Порядок получения пособий будет упрощен, но размер пособий не изменится

Министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян сегодня заявил, что порядок получения пособий в ближайшее время будет упрощен, однако размер пособий, по всей видимости, в этом году не увеличится.

На вопрос Радио Азатутюн, какие изменения ожидаются в данной сфере, Асатрян ответил: «Обсуждения госбюджета на 2018 год только начались. На данный момент я пока не могу представить каких-либо конкретных данных».

Министерство труда и социальных вопросов и Министерство юстиции сегодня представляли упрощенную процедуру получения единовременного денежного пособия при рождении ребенка, в качестве преимущества подчеркивая, что родителям отныне не придется сталкиваться с бюрократическими проволочками.

Министры все представляли в хорошем свете, между тем в средствах массовой информации было представлено немало историй о том, что пособия очень часто не хватает на то, чтобы свести концы с концами.

Напомним, в этом году решением правительства базовые размеры семейного и социального пособий составят 18 тыс. драмов. Размеры единовременного пособия при рождении ребенка - 50 тыс. драмов. Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет также составит 18 тыс. драмов.

На вопрос, не является ли это нарушением права человека на жизнь, министр юстиции ответил, что всегда есть необходимость в дополнительной сумме, однако «сегодня мы имеем то, что имеем». «У нас есть определенные ресурсы. То есть, всегда можно задать такой вопрос: хватает ли зарплат, хватает ли пенсий, хватает ли пособий, тратим ли мы на наши вооруженные силы столько, сколько необходимо? Нет. Всегда есть дополнительные потребности. У нас есть такая возможность, и мы стараемся предоставить эту возможность максимально качественно», - сказал Давид Арутюнян.

Пособия не только не повышаются, но и одна группа граждан в ближайшее время может вообще их лишиться. С 1 сентября граждане, включенные в систему семейного пособия, обязаны представить с соответствующие подразделения социальной службы справку о местонахождении отсутствующего члена семьи.

Этот порядок введен для выяснения того, уехал ли какой-либо член получающей пособие семьи на заработки за границу и какой доход имеет получающая пособие семья.

На замечание Радио Азатутюн, что число уезжающих из Армении за границу на заработки доходит до сотен тысяч, подавляющая их часть - из социально необеспеченных семей, Артем Асатрян ответил, что цель состоит не в том, чтобы специально лишить пособия семьи уехавших на заработки, просто пересматривается система оценки необеспеченности.