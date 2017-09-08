«Еркир цирани» готовит программу смены власти

Сегодня на пресс-конференции лидер образованной в этом году партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян заявила, что они начинают сетевую борьбу, в которой примут участие жители крупных городов Армении.

«Этот протест должен быть не только возле Оперы. Протест должен включать в себя и города, и села Армении, и, конечно, все те города, где проживает армянское население. Города Диаспоры также должны участвовать. Мы должны стать одним политическим органом», - заявила Постанджян.

По словам бывшего депутата Национального собрания Армении, все нужно успеть сделать до апреля 2018 года, когда истечет срок президентских полномочий Сержа Саргсяна и Армении перейдет к парламентской форме правления, а руководителем страны станет премьер-министр.

По словам оппозиционного деятеля, Саргсян не должен становиться премьер-министром: «Его место, конечно, в уголовно-исправительном учреждении, и на это также должны быть направлены наши действия. Не только его место, но и всех тех людей, которые за это время, за четверть века, просто все провалили. Они не только провалили политику, но и являются уголовными преступниками. Сегодня 1,5-миллионная эмиграция непростительна, сегодня 30 миллионов долларов незаконно вывезено из нашей страны, это, конечно, непростительно».

Постанджян сказала, что в ближайшее время они представят в правоохранительные органы против президента Армении сообщение о преступлении, поскольку, по утверждению оппозиционного деятеля, именно он виновен в многочисленных порочных явлениях. «Готово также сообщение о преступлении, в котором мы обвиняем Сержа Саргсяна в измене, потому что главным и первым виновником в четырехдневной войне является именно он. И эти молодые жизни, наши 20-летние молодые парни, которые ценой своей жизни просто предотвратили катастрофу,… мы должны и за это привлечь его к ответственности».

Лидер «Еркир цирани» сказала, что они будут действовать публично и обо всех своих шагах будут информировать народ.

Постанджян придает особую важность участию в этой борьбе диаспоры. «Сегодня значительная часть граждан Армении, те, кто независимы и самодостаточны, живут за пределами страны», - пояснила она.

На вопрос Радио Азатутюн, как они убедят людей выйти на улицы, Постанджян ответила, что они сделают так, что граждане сами захотят выйти на борьбу. «Конечно, люди разочарованы, конечно, люди потеряли веру, конечно, люди живут в крайне тяжелых социальных условиях. Но это не ограничивает нас, чтобы мы не верили в самих себя, в наши силы и не верили в героизм и волю нашего древнего народа, желающего иметь свободную, независимую, объединенную Армению».

Уже через неделю, 15 сентября, будет обнародован план действий партии «Еркир цирани», и согласно этому плану партия будет вести борьбу.

Сотрудничать с другими оппозиционными силами «Еркир цирани» не будет. По словам, Постанджян, на этом поле у них партнеров нет и она даже не знает, кто чем занимается.

Напомним, партия «Еркир цирани», возглавляемая бывшим членом партии «Наследие», в этом году приняла участие в выборах в Совет старейшин Еревана и получила в нем 5 мандатов.