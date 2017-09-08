Палата представителей Конгресса США одобрила инициативу по финансированию занимающейся разминированием в Карабахе HALO Trust

Палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, предложенную конгрессменом-республиканцем Дэвидом Валадао, по вопросу выделения финансовых международной организации HALO Trust, осуществляющей работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Американский комитет «Ай дат», отмечая, что окончательный проект будет поставлен на голосование, по всей вероятности, в пятницу вечером.

Комитет «Ай дат» напоминает, что с 2000 года Соединенные Штаты непрерывно выделяли финансовые средства HALO Trust - одной из немногих международных гуманитарных организаций, работающих в Карабахе, с целью очистки территории Карабаха от мин, заложенных в ходе войны.

В предложенном Валадао проекте на этот раз речь идет о 1,5 млн долларов.

По оценке HALO Trust, для полного разминирования территории Нагорного Карабаха необходимо еще 8 млн долларов.

При наличии финансовых средств организация может завершить свою работу на территории Карабаха в 2020 году.