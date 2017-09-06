Пожар в Бюракане пока потушить не удается

Директор Службы спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Мушег Казарян заявил сегодня, что пожар в лесистой местности Бюракана имеет антропогенный характер.

На вопрос Радио Азатутюн, не мог ли вспыхнувший 3 сентября пожар быть следствием высокого теплового фона или сильного ветра, Мушег Казарян ответил так: «Здесь присутствует человеческий фактор. Кто-то что-то сделал, может быть, непотушенная сигарета ... Я не могу сказать. Это уже пусть соответствующие органы выясняют, найдут виновных, накажут».

С огнем сегодня сражаются 170 человек. Специалисты говорят, что работали всю ночь напролет и к утру им удалось локализовать все горящие участки. Однако, как сказал начальник отдела Гражданской обороны Артак Наапетян, из-за высокой температуры и ветра огонь вновь быстро распространился. «Внизу горят почти 200-300 метров леса. Мы стараемся сделать все, чтобы предотвратить пожар», - отметил он.

По словам Мушега Казаряна, в настоящее время ведутся работы по локализации пожара в лесу. «Если ветер будет продолжаться, и если мы не сможем локализовать огонь, то попытаемся просто держать его вдали от трассы, чтобы огонь не перекинулся на второй лес», - отметил он.

Тем не менее, как заявил Артак Наапятян, данный пожар населенным пунктам не угрожает.

На вопрос, нужно ли Армении вновь обращаться за помощью к России, чтобы пожар был потушен с воздуха, специалисты ответили, что должна быть определенная степень опасности, однако, в отличие от Хосровского леса, здесь тушение пожара с воздуха будет неэффективным.

«Сверху мы не можем потушить пожар. Внизу густой лес. Горят корни деревьев, с воздуха вода попадет только на листья», - отметил Казарян.

Чтобы предотвратить распространение огня, жители Бюракана с помощью тяжелой техники отделяли травянистую дорогу в лесу. По словам специалистов, это поможет избежать новых очагов. Согласно данным специалистов МЧС, в настоящее время горит территория площадью около 100 гектаров.

Уже вечером директор дежурной спасательной службы в оперативном штабе получил информацию о том, что возгорелись два новых очага, на этот раз в другом месте. Со стороны Цирара горит лесистая местность, а со стороны Раздана пожарные предпринимают усилия для того, чтобы предотвратить распространение пожара с травянистой местности на Цахкадзорские леса.