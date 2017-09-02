Президент Армении выступил с поздравительным посланием по случаю Дня независимости Карабаха

«Мирный Арцах не только боеспособен, но и жизнеспособен и конкурентоспособен». Об этом в своем поздравительном послании по случаю Дня независимости Нагорного Карабаха сегодня заявил президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Серж Саргсян, в частности, отмети:

«Двадцать шесть лет назад в этот день армянство Арцаха (ред: Карабаха) провозгласило свою независимую государственность.

Из огня и разрушений войны она смогла подняться и предстать миру своей героической армией, государственными учреждениями, серьезным экономическим прогрессом, примерными очагами образования и культуры и, наконец, своим организованным обществом. Обществом, которое верно своим национальным традициям, но также современно и способно локализовать то лучшее, что человечество создало в науке и культуре, в экономике и политике и в других сферах. В течение прошедших двадцати шести лет Арцах состоялся в качестве прочного, свободного и демократического государства.

Мирный Арцах не только боеспособен, но и жизнеспособен и конкурентоспособен. Защитники Арцаха умеют воевать и знают, во имя чего воюют. Вооружённые силы Арцаха защищают безопасность не только Арцаха, но и Армении, по большому счёту, - всего армянства.

Прошлогодние апрельские военные действия, которые развязаны были со стороны Азербайджана, в очередной раз продемонстрировали невозможность решения вопроса Арцаха военным путем. Этот авантюризм был изначально обречён на провал, поскольку Армия обороны крепка, а за спиной Арцаха стоит Армения и всё армянство.

В этот славный день мы склоняем головы перед памятью павших за независимость Арцаха.

Да здравствует свободный и независимый Арцах!

Да здравствует Республика Арцах!»