Обзор прессы за 1 сентября

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Надежды правительства Карена Карапетяна о привлечении в течение текущего года иностранных инвестиций, как минимум, на сумму в 850 миллионов долларов, мягко говоря, не оправдываются. Об этом свидетельствуют официальные данные по инвестициям. Более того, в соотношении притока и оттока инвестиций существует отрицательный баланс».

Газета «Жоговурд» пишет: «Сегодня 1 сентября – День знаний. В школах Армении звучит первый звонок, царит праздничное настроение. Но такое настроение царит не везде. В ряде населенных пунктах в районах Армении в этом году опять нет первоклашек. И, вообще, во многих школах общее число учеников не превышает 5-10». Издание пишет, что подобное положение в первую очередь обусловлено продолжающейся эмиграцией и оттоком населения из страны.

В газете «Чоррорд ишханутюн» читаем: «Представитель Министерства образования и науки не исключил, что родители, которые не посылают своих детей в школу, могут быть оштрафованы на сумму в размере 30 тысяч драмов (около 60 долларов). Это – поистине гениальное решение. В Министерстве знают, что основной причиной того, что некоторые родители не посылают своих детей в школу, является их тяжелое социальное положение. У родителей просто нет 15-20 тысяч драмов для того, чтобы купить ребенку портфель или одежду для школы. И вот принимают решение: если у тебя нет 15-20 тысяч драмов, тебя оштрафуют на 30 тысяч драмов».