Встреча духовных лидеров «важна с точки зрения формирования духа мирного урегулирования»

Духовные лидеры Армении и Азербайджана через несколько дней встретятся в Москве, чтобы вместе призвать к миру.

По словам главы пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерея Ваграма Меликяна, в настоящее время стороны завершают согласование текста совместного заявления, которое будет опубликовано в день встречи, 8 сентября.

«Цель все та же: установление мира и согласия между двумя народами. Помимо всего прочего встречи духовных лидеров преследуют еще одну важную цель: сформировать атмосферу, в которой может происходить диалог, в которой и главы государств, и народы могут вести диалог вокруг иногда очень чувствительных и болезненных вопросов», - сказал Меликян.

По словам главы пресс-канцеляции Первопрестольного Святого Эчмиадзина, встреча 8 сентября еще окончательно не подтверждена: состоится она или нет, зависит от подготовительной работы. «Есть предварительная договоренность о встрече 8 сентября. Однако ведется работа. В повестке дня есть различные вопросы, и когда в предстоящие дни вокруг этой повестки будут достигнуты все договоренности, только тогда можно будет окончательно подтвердить дату встречи», - сказал он.

Иерей Ваграм Меликян сообщил, что эта встреча планировалась довольно долгое время. Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй и председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в прошлом встречались уже семь раз. Как и раньше, и на этот раз встреча будет проходить при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«С 2011 года это первая встреча. Прошел долгий период времени. Считаю, что сегодня, особенно после апрельской войны, эта встреча важна», - сказал Меликян.

На вопрос, поднимет ли Католикос вопрос о недопустимости обстрелов населенных пунктов, глава пресс-канцелярии Святого Эчмиадзина ответил, что не может обнародовать детали повестки дня, но подчеркнул, что именно благодаря призыву духовных лидеров после предыдущих встреч были предприняты обмены военнопленными и возвращения тел погибших.

«Кажется, что подобные встречи духовных лидеров не приносят ощутимых, предметных плодов, однако формирование этой атмосферы гораздо важнее с точки зрения формирования духа мирного урегулирования конфликта», - отметил иерей Ваграм Меликян.