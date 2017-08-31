В 2012-2016 годах экономически активное население Армении сократилось почти почти на 200 тысяч человек
За последние пять лет экономически активное население Армении сократилось почти на 200 тыс. человек. По данным Национальной статистической службы, в в 2012 году численность экономически активного населения страны составляла 1 млн 418 тыс. человек, в 2016 году - 1 млн 226 тыс. человек.
Если полученное число разделить на количество лет, то за прошедшие пять лет ежегодно экономически активное население Армении сокращалось в среднем примерно на 40 тыс. человек.
В то время как экономисты квалифицируют указанные данные как «катастрофу» для экономики страны, в правительстве настроены оптимистично. Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян сегодня посоветовал больше сосредоточиться на росте ВВП, промышленности и экспорта.
«Я считаю неправильным в настоящее время комментировать, насколько сократилось за 2012-2016 годы… Мы неоднократно заявляли, что создаются новые рабочие места, и если мы хотим говорить о направлениях развития экономики, мы должны взять те макроэкономические показатели, которые касаются экономического развития страны. Это прежде всего рост валового внутреннего продукта, рост экспорт, рост промышленности и другие показатели», - сказал Караян.
Прошлый год Армения завершила с экономическим ростом всего 0,5%, что стало самым низким показателем после экономического спада в 2009 году.
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