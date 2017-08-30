Тарон Маркарян: Улица Ленинградян в Ереване переименована не будет

Улица Ленинградян в Ереване переименована не будет, предложение фракции «Елк», касающееся других переименований, будет обсуждено, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил мэр Еревана Тарон Маркарян.

«Всего два дня назад фракция «Елк» представила свое предложение, этот вопрос должен быть обсужден. Должно быть высказано также общественное мнение, а также научное мнение, потому что в этих предложениях мы видим некоторые проблемы в том смысле, что ранее эти улицы были названы, а затем снова переименованы теми же именами. Поэтому должно быть общественное обсуждение, должно быть озвучено мнение общества и обоснование специалистов. После этого уже фракция Республиканской партии выскажет свое мнение, - сказал мэр, подчеркнув: - Мы не должны отказываться от своей истории. Что касается имен, указанных фракцией блока «Выход», естественно, мы сторонники того, чтобы улицы носили имена наших национальных героев. Но нужно изучить законодательство – какие улицы мы можем переименовать и когда можем это сделать, и также обязательно должно быть озвучено мнение ереванцев».

На вопрос Радио Азатутюн, какое отношение имеют улицы Фрунзе и Ленинградян к армянской истории, Маркарян ответил: «Та же улица Ленинградян: сегодня мы сотрудничаем с Санкт-Петербургом, мы - города-побратимы, и мы не собираемся переименовывать улицу Ленинградян. И жители привыкли, и мы считаем неудобным переименовывать эту улицу».

В понедельник фракция «Елк» Совета старейшин Еревана представила на обсуждение проект о переименовании пяти улиц и наименовании одной улицы Еревана. Предлагается переименовать улицы, носящие имена большевистских деятелей. В частности, улицу Касьяна предлагается переименовать в честь Католикоса всех армян Вазгена Первого, улицу Анастаса Микояна назвать именем Кирка Керкоряна, улицу Фрунзе переименовать в улицу Героев апрельской войны, улицу Амиряна назвать именем царя Врамшапуха, улицу Ленинградяна - именем Леонида Азгалдяна. Кроме того, предлагается назвать улицу, соединяющую проспект Исакова с улицей Ленинградян, именем Монте Мелконяна.

В ответ на заявление мэра руководитель фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян сегодня сказал Радио Азатутюн, что в случае с переименованием улицы Ленинградяна есть несколько тысяч подписей местных жителей, требующих назвать улицу именем известного деятеля карабахского движения Леонида Азгалдяна.

«Это факт, что сегодня есть улица Ленинградян, но нет, по сути, города Ленинград. От памятников и воспоминаний о Ленине избавляются в России и других постсоветских странах. Думаю, мы тоже должны произвести этот пересмотр, и если вопрос именно в городе, то пусть предложат назвать именем Санкт-Петербурга. Мы утверждаем, что переименование в честь Леонида Азгалдяна будет наилучшим вариантом», - сказал глава фракции «Елк».

По словам Хажакяна, предложенные ими проекты введены в обращение, и у мэра есть четыре месяца для включения их в повестку дня Совета старейшин.

«Конечно, есть люди, которые считают: «какая разница, пусть эти улицы останутся улицами Касьяна, Микояна». Ну, это то же самое, как если сказать: «какая разница – пусть бы площадь Республики носила имя Ленина». Эта позиция для нас неприемлема. Вопрос переименований был поднят очень давно, и мы просто продолжаем эту повестку, также в той логике, о которой говорили до выборов», - сказал депутат городского совета.