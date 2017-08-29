Замглавы Минздрава: От сгорания этого вещества ущерб для населения не ожидается

После пожара, вспыхнувшего вчера на химическом заводе «Наирит», над ереванскими районами Шенгавит и Эребуни распространился густой дым. Тем не менее, по заверению заместителя министра здравоохранения Армении Сергея Хачатряна, в эвакуации жителей из этих районов нет необходимости.

По словам замминистра, после первого же сигнала о пожаре они изучили горящее вещество лак-этиноль и выяснили, что во время его сгорания никаких отравляющих веществ, которые могли бы повлиять на здоровье населения, не образуется.

«Конкретно от сгорания этого вещества ущерб для населения не ожидается», - в беседе с Радио Азатутюн заверил Сергей Хачатрян.

Вследствие пожара вчера в больницы были доставлены двое пожарных. «Они находились очень близко от очага пожара, и, по-видимому, из-за очень высокой концентрации угарного газа у них возникли признаки отравления. Кроме этого никаких жалоб или обращений в больницы не было», - сообщил замминистра здравоохранения.

Напомним, вчера после полудня на недействующем заводе «Наирит» в четырех железобетонных баках, в которых хранился этиноль, возник пожар. На место выехали спасатели и сотрудники МЧС. Работы по тушению пожара на территории завода продолжались всю ночь. По положению на утро сегодняшнего дня в трех из четырех железобетонных баков огонь был потушен, небольшой очаг пожара остался лишь в одном баке. На месте происшествия противопожарные работы проводят семь боевых расчетов.