Бывший директор «Наирита» не исключает, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности

По всей вероятности, на химзаводе «Наирит» были нарушены правила безопасности, вследствие чего вчера загорелись накопленные примерно за 7 лет отходы. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн выразил бывший директор завода Карен Исраелян.

«На самом деле, во время производства это вещество мы сами сжигаем. Есть специальные печи для сжигания вещества, - пояснил Исраелян. – А почему так произошло? В связи с этим случаем я лично поинтересовался, знаю, что есть 4-5 баков, которые открыты, есть соприкосновение с воздухом, эти баки загорелись. А при хранении в подобных баках мы в свое время наливали в баки соленую воду, чтобы не допустить контакта с воздухом».

По словам бывшего директора «Наирита», для недопущения подобного скопления пожароопасного вещества нужно было его вовремя сжечь в специальных печах.

Что касается вспыхнувшего 28 августа пожара, то на вопрос Радио Азатутюн, могло ли причиной пожара стать несоблюдение правил безопасности, Карен Исраелян ответил: «Весьма возможно. Если бы сверху была залита соленая вода, подобного никогда не произошло бы. Могу сказать, что, наверное, по причине малого числа работников (я высказываю свое личное мнение) эти работы не проводятся. Потому что сегодня на этом заводе работает небольшое число людей, вследствие чего люди, возможно, не могут выполнять те работы, которые обязаны выполнять».

Напомним, вчера после полудня на недействующем заводе «Наирит» в четырех железобетонных баках, в которых хранился этиноль, возник пожар. На место выехали спасатели и сотрудники МЧС. Работы по тушению пожара на территории завода продолжались всю ночь. По положению на утро сегодняшнего дня в трех из четырех железобетонных баков огонь был потушен, небольшой очаг пожара остался лишь в одном баке. На месте происшествия противопожарные работы проводят семь боевых расчетов.