Многие ереванцы недовольны организацией работ по вывозу мусора

Граждане жалуются, что в Ереване повсюду ощущается запах мусора, мусорные баки по нескольку дней не опорожняются, а при опорожнении грязная жидкость стекают на асфальт, но его не очищают.

Пользователи, откликнувшиеся на нашу запись в соцсети Facebook «Кто недоволен работами по вывозу мусора?», наперебой публиковали фотографии полных мусорных баков и куч мусора, которые они сделали в разных частях города.

Несколько фотографий опубликовал член фракции «Елк» Совета старейшин Еревана Ален Симонян. В беседе с Радио Азатутюн он сказал, что складывается впечатление, что единственная компания, занимающаяся вывозом мусора, «Санитек», переживает застой.

По словам Симоняна, если так будет продолжаться, следует предпринять конкретные шаги: «Нам нужно подумать о сотрудничестве с другим оператором,... чтобы, по крайней мере, была конкуренция. Любая сфера, где нет конкуренции, переживает застой».

Член фракции «Еркир цирани» Совета старейшин Еревана Марина Хачатрян, откликнувшись на нашу запись, разместила несколько фотографий, на которых запечатлены наполненные до краев мусорные баки, и написала: «Поможем вместе очистить Ереван».

По словам Хачатрян, они неоднократно сигнализировали об этом в мэрию и «Санитек», но воз и ныне там. Она добавила, что они даже принимали участие в «превратившихся в грабеж» субботниках, но все равно город от мусора не очищается.

«Это был спланированный грабеж нашего бюджета. Почему? В программе субботника указывалось, что будут проведены работы по очистке дворов и многих других участков и районов. Пожалуйста, пройдите по дворам любого административного района: везде одна позорная ситуация, там абсолютно ничего не очищено. Там была поставлена лишь задача отмывания денег», - сказала депутат городского совета.

Звонки Алена Симоняна, нацеленные на вывоз накопленного в центре города мусора, так и остались без ответа со стороны мэрии и компании «Санитек». По его словам, этот вопрос решается лишь с помощью главы административного района Кентрон.

Единственная компания, уже три года занимающаяся сбором и вывозом мусора в Ереване, «Санитек», по словам ее генерального директора, хотя и вложила инвестиции в размере десятков миллионов долларов, но все еще работает в убыток. В эфире Радио Азатутюн Николас Тавиль сказал, что мусоровозы часто повреждаются, а мусорные контейнеры горят, потому что сигареты, не туша, бросают к контейнеры.

«В наших мусорных баках оказывался строительный мусор, который затем, оказываясь в наших машинах, повреждал их. Есть и другая проблема: у нас были некоторые проблемы с нашими сотрудниками. Эти проблемы решаются. У нас также были определенные вопросы с мэрией Еревана, и мы работаем в этом направлении. Мы увидели ошибки, увидели, что возникли скопления мусора. Сейчас мы работаем, и эта ситуация начала урегулироваться», - добавил он.

Отвечая на публикации в прессе о том, что плохая работа «Санитек» связана с тем, что компания в ближайшее время собирается покинуть страну, Николас Тавиль сказал: «Мы вложили инвестиции не для того, чтобы оставить все и уйти».

Он признал, что есть причины для недовольства, но отмечает, что это бизнес, который все еще находится на стадии становления. Гендиректор «Санитек» сказал, что, если они получат соответствующее финансирование, то готовы заниматься вывозом мусора и в других регионах Армении.

На вопрос, повысится ли плата за сбор и вывоз мусора, Николас Тавиль ответил, что это решают не они, и добавил: «Когда мы подписываем контракт, мы принимаем финансовую часть этого контракта. Другими словами, для нас неважно, какова плата».

Ранее представитель Министерства территориального управления и развития в беседе с Радио Азатутюн не исключил, что в результате строительства новых мусорных свалок на всей территории Армении плата за вывоз мусора может повыситься вдвое.

