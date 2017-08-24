Компания «Техут» планирует удвоить добычу руды, сельчане недовольны

Компания «Техут» планирует в ближайшие годы удвоить объемы добычи медно-молибденовой руды, доведя их с 8 млн до 15 млн тонн в год. Но для этого территория рудника, составляющая 91 гектар, должна быть увеличена еще на 11 гектаров.

Сегодня жители села Техут и соседнего с ним села Шног были приглашены на общественные обсуждения, в ходе которых руководство компании заверило, что хотя объемы добычи увеличатся, уровень выбросов останется в пределах допустимых норм, новые земельные участки у сельчан забирать не будут, а рабочие места увеличатся на 71. Сельчане, однако, отмечали, что ни одно из обещаний, данных на предыдущих встречах, не было выполнено, поэтому они не верят представленной программе.

По словам сельчан, река Шног, водой из которой они поливают свои сады, периодически загрязняется, выращенные фрукты и овощи отравляются, а фауна реки вообще исчезла.

Между тем, заместитель генерального директора компании «Техут» Саак Карапетян утверждает, что несколько раз происходила аварийная утечка из хвостохранилища, которая, однако, в противовес заверениям жителей сел, не носила периодического характера.

Согласно фактам, приведенным жителем села Шног Левой Алиханяном, компания периодически меняет уже утвержденный проект. «Ни строительство хвостохранилища, ни строительство фабрики не соответствуют утвержденным ранее проектам», - сказал он.

Участники сегодняшней дискуссии потребовали компенсацию за ущерб, причиненный им в результате эксплуатации рудника, в ответ на что замдиректора компании заверил, что в ближайшее время они обсудят этот вопрос с сельчанами.